۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

رئیس اتاق بازرگانی یزد:

انحصار صادرات یزد به چند کشور اتفاق خوشایندی در حوزه صنعت نیست

یزد- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با تاکید بر لزوم توجه به بازاریابی در یزد گفت: صادرات یزد به چند کشور منحصر شده و این اتفاق خوشایندی است.

محمدرضا قمی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت تولید و صنعت و صادرات کالاهای تولید استان اظهار داشت: ضعف در تکنولوژی در حوزه تولیدات و عدم روز آوری ماشین آلات در خط تولید از جمله دلایلی است که نتوانستیم در ورود به بازارهای جدید موفق باشیم.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز تولیدات رقابت حرف اول را می زند، ادامه داد: رقابت‌ پذیری محصولات صادراتی نقش موثری در کسب بازارهای صادراتی جدید دارد اما به نظر می رسد تولیدکنندگان چندان توجهی به این موضوع نداشتند.

رئیس اتاق بازرگانی یزد اضافه کرد: از دیگر مواردی که در توسعه صادرات نقش دارد و یزد را به بازارهای جدید صادراتی متصل می کند، قیمت ارزان محصولات است.

قمی بیان داشت: قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل استان در مقایسه با سایر رقبای خارجی بیشتر است چراکه موارد متعددی چون بیمه، هزینه حمل و نقل و ... بر آن تاثیر دارد و این مسئله در حوزه صادرات و بازاریابی خود را بیشتر نشان می دهد.

وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات صنعت و تولید در بخش اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در این سال‌ ها اقدامات موثر و نتیجه بخشی انجام شده که موانع را برای توسعه صادرات برداشته اما کافی نبوده و لازم است تا جدی تر به مسئله بازار با تامین زیرساخت ها توجه شود.

