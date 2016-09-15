  1. استانها
  2. همدان
۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان خبر داد:

برگزاری ۳۷ عنوان ویژه برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در همدان

برگزاری ۳۷ عنوان ویژه برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در همدان

همدان - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان از برگزاری ۳۷ عنوان ویژه برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در همدان خبر داد.

سردار مهدی ظفری در گفتگو با مهر با بیان اینکه همزمان با هفته دفاع مقدس ۳۷ عنوان ویژه برنامه در استان همدان برگزار می‌شود، اظهار داشت: هر ساله با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی در استان همدان اجرا می‌شود.

وی گفت: برپایی نمایشگاه، تجلیل از خانواده شهدا، پیاده‌روی خانوادگی، غبار روبی مزار شهدا، اجرای مراسم صبحگاه مشترک و برگزاری مراسم روز سرباز از جمله برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری طی هفته دفاع مقدس در استان همدان است.

وی همچنین از اجرای مراسم مجموعه نظامی و انتظامی استان همدان به مدت ۷ شب در باغ موزه دفاع مقدس همدان خبر داد و عنوان کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس مجموعه‌های نظامی استان ازجمله ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به مدت ۷ شب در باغ موزه دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنند که شامل خاطره‌گویی، تجلیل از خانواده شهدا و اجرای آب نمای موزیکال است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه بازدید از باغ موزه دفاع مقدس در روزهای هفته دفاع مقدس رایگان است، تاکید کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه با شعار «اقتدار و صلابت نیروی مسلح» و همراه با رژه نیروهای مسلح آغاز می‌شود.

ظفری تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان و خانواده شهدای عملیات ثامن‌الحجج را از برنامه‌های در نظر گرفته شده در هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: مراسم بزرگداشتی برای شهیدانی چون جهان آرا و فکوری و کلاهدوز همزمان با این هفته برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باغ موزه دفاع مقدس همدان از فعال‌ترین باغ موزه‌ها در کشور است، افزود: سالانه ۱۱۵ هزار نفر از باغ موزه دفاع مقدس همدان بازدید می‌کنند.

ظفری به تهیه کتاب خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: کتاب خاطرات شهید «فانوسی» از شهدای مدافع حرم در استان همدان نیز تهیه شده که در هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

کد مطلب 3770073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها