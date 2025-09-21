به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی ظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد ۹ خبرنگار شهید «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، از تلاش اصحاب رسانه، عکاسان و راویان این حماسه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی ۵۴ مناسبت و در سطح ملی-استانی ۶۳ مناسبت مرتبط با دفاع مقدس برگزار می‌شود، اظهار کرد: در سال آینده موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز در فهرست مناسبت‌های شاخص کشور قرار می‌گیرد.

سردار ظفری تصریح کرد: امسال در استان همدان ۲۳۰ عنوان برنامه با فراوانی بیش از ۳۸۰۰ رویداد اجرا می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و یگان‌های نظامی و انتظامی برگزار خواهد شد.

به گفته وی، جلسات ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل و ۹ کمیته تخصصی در شورای هماهنگی حفظ آثار مسئولیت هدایت برنامه‌ها را بر عهده دارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت با حضور چهار هزار نفر، زنگ مقاومت در یک‌هزار مدرسه، یادواره‌های شهدا، برپایی میز خدمت در ادارات، و اجرای «پویش پرچم» به‌عنوان نماد انسجام ملی را از برنامه‌های شاخص امسال برشمرد.

وی همچنین از افتتاح یادمان شهدای گمنام در آموزش و پرورش استان و بخش دره‌مرادبیک خبر داد و افزود: پس از هفته دفاع مقدس، چند یادمان شهید دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار ظفری برگزاری همایش «استواری صبر و مقاومت» با حضور همسران فرماندهان دفاع مقدس، دیدار با ۱۸۰۰ خانواده شهید و ایثارگر، برگزاری رژه خودرویی و موتوری در ۱۰ شهرستان، و برنامه‌های فرهنگی-نمایشی از جمله شب خاطره، اکران و نقد فیلم‌های دفاع مقدس را از دیگر ویژه‌برنامه‌ها دانست.

وی اضافه کرد: در ایام هفته دفاع مقدس، موزه دفاع مقدس همدان روز ۳۱ شهریور به صورت رایگان میزبان عموم خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بیش از سه هزار نفر از آن بازدید کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان همچنین از انتشار و رونمایی ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس، برگزاری جلسات نقد کتاب، تولید محتوای رسانه‌ای، اجرای برنامه‌های کوهپیمایی و راهپیمایی و آزادسازی ۴۵ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران خبر داد.