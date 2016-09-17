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۲۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پرونده تامین اجتماعی در شرف صدور رای/ اعتراضات سعید مرتضوی رد شد

پرونده تامین اجتماعی در شرف صدور رای/ اعتراضات سعید مرتضوی رد شد

اعتراض سعید مرتضوی متهم پرونده تامین اجتماعی به گزارش کارشناس پرونده رد شد. 

مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده تامین اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار مهر، گفت: در مراجعه‌ای  که امروز به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت داشتم، اعلام شد که پرونده در شرف صدور رأی است.

همدانی در خصوص آخرین وضعیت اعتراض مرتضوی افزود: کارشناس رسمی پرونده، گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد اعتراض متهم به دادگاه ارائه کرده بود که به من ابلاغ شد. گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است.  

وی با بیان اینکه پرونده در اختیار قاضی دادگاه است، تاکید کرد: پرونده در مراحل صدور دادنامه است.

کد مطلب 3771452

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