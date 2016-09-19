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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

معاون آموزشی دانشگاه خبرداد:

تفکیک جنسیتی در ۴۰درصد کلاس‌های دانشگاه علامه

تفکیک جنسیتی در ۴۰درصد کلاس‌های دانشگاه علامه

معاون آموزشی دانشگاه علامه گفت: در مقطع کارشناسی این دانشگاه حدود ۴۰ درصد کلاس های درسی به صورت مجزا برای دختران و پسران برگزار می شود.

نادر نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع تفکیک کلاس های دختران و پسران از گذشته در این دانشگاه وجود داشته و اکنون نیز ۴۰ درصد کلاس های مقطع کارشناسی این دانشگاه به صورت مجزا و ۶۰ درصد به صورت مختلط برگزار می شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه تعداد دانشجویان دختر این دانشگاه زیاد است بنابراین کلاس آموزشی برخی از دروس به صورت مجزا برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تعداد اندکی از کلاس های درسی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه نیز به صورت مجزا برای دانشجویان دختر و پسر برگزار می شود.

نعمت اللهی تاکید کرد: باتوجه به تعداد پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری کلاس های درسی دانشجویان این مقطع به صورت مختلط برگزار می شود.

کد مطلب 3772394

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