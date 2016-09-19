روایت عرفانی «پیدای پنهان» کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پیدای پنهان» نوشته ایرج شهبازی به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب شامل ۲۰۰ نیایش زیبا و شورانگیز، از دیوان شمس تبریزی است. نیایشهایی که زبان استوار، فاخر، روان و لطیف دارند و عالیترین مباحث را در حوزههای الهیات، عرفان و رابطه انسان و خدا مطرح میکنند. بیگمان مطالعه عمیق و دقیق نیایشهای مولانا، هم حس زیباییشناسی خواننده را به بهترین شکل خشنود میسازد و هم جان او را از نور، نشاط و نیکی سرشار میکند.
در خلال نیایشهای این کتاب، با تصویری بدیع از خدا روبهرو میشویم. خدایی که سراپا گرما و لطف و محبت است، شوق بیپایان به انسان دارد، آغوش مهر خود را، به گستره ازل و ابد، بر روی انسان گناهکار گریزان ناامید گشوده است و عاشقانه منتظر بازگشت اوست.
از سوی دیگر، در این نیایشها، خود را انسانی مییابیم که با وجود همه خطاها و گناهان خویش، چشم امید به بزرگواری و لطف خدا دوخته است. انسانی که از غم غربت در این دنیا به جان آمده و طاقتش از فراق حضرت دوست طاق شده است و برای رسیدن به وصال او سر از پا نمیشناسد. بدون تردید نیایشهای ژرف و شگرف مولانا، حالهایی استثنایی و لحظاتی ناب را به خوانندگان گرامی تقدیم میدارد و هم زمان دل و عقل او را سیر و سیراب میسازد.
این کتاب با ۸۴۹ صفحه و قیمت ۴۹۰ هزار ریال منتشر شده است.
نظر شما