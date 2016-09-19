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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

روایت عرفانی «پیدای پنهان» کتاب شد

روایت عرفانی «پیدای پنهان» کتاب شد

کتاب عرفانی «پیدای پنهان» نوشته ایرج شهبازی توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پیدای پنهان» نوشته ایرج شهبازی به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب شامل ۲۰۰ نیایش زیبا و شورانگیز، از دیوان شمس تبریزی است. نیایش‌هایی که زبان استوار، فاخر، روان و لطیف دارند و عالی‌ترین مباحث را در حوزه‌های الهیات، عرفان و رابطه انسان و خدا مطرح می‌کنند. بی‌گمان مطالعه عمیق و دقیق نیایش‌های مولانا، هم حس زیبایی‌شناسی خواننده را به بهترین شکل خشنود می‌سازد و هم جان او را از نور، نشاط و نیکی سرشار می‌کند.

در خلال نیایش‌های این کتاب، با تصویری بدیع از خدا روبه‌رو می‌شویم. خدایی که سراپا گرما و لطف و محبت است، شوق بی‌پایان به انسان دارد، آغوش مهر خود را، به گستره ازل و ابد، بر روی انسان گناه‌کار گریزان ناامید گشوده است و عاشقانه منتظر بازگشت اوست.

از سوی دیگر، در این نیایش‌ها،‌ خود را انسانی می‌یابیم که با وجود همه خطاها و گناهان خویش، چشم امید به بزرگواری و لطف خدا دوخته است. انسانی که از غم غربت در این دنیا به جان آمده و طاقتش از فراق حضرت دوست طاق شده است و برای رسیدن به وصال او سر از پا نمی‌شناسد. بدون تردید نیایش‌های ژرف و شگرف مولانا، حال‌هایی استثنایی و لحظاتی ناب را به خوانندگان گرامی تقدیم می‌دارد و هم زمان دل و عقل او را سیر و سیراب می‌سازد.

این کتاب با ۸۴۹ صفحه و قیمت ۴۹۰ هزار ریال منتشر شده است.

کد مطلب 3773166

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