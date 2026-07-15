به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «کونین» در منطقه بنتجبیل، واقع در جنوب لبنان عملیات انفجار و تخریب گستردهای انجام دادند.
این درحالی است که صهیونیست ها طی روزها و هفته های اخیر نیز ضمن نادیده گرفتن تعهدات ایالات متحده آمریکا در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران، بارها و بارها اقدام به نقض آتش بس در لبنان کرده اند.
پیشتر شبکه المیادین در گزارشی با اشاره به سیاست ارتش صهیونیستی در انهدام مناطق مسکونی و روستاهای جنوب لبنان و از بین بردن زیرساختهای عمرانی و معیشتی در این مناطق نوشت که حقوق بینالملل بشردوستانه تنها به حمایت از جان غیرنظامیان در زمان جنگ محدود نمیشود، بلکه شامل حمایت از اموال آنها، تضمین بقاء در سرزمینهایشان و حفظ پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است که هویت جمعی آنان را تشکیل میدهد.
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