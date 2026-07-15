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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

منفجر کردن خانه‌های مسکونی در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی

منفجر کردن خانه‌های مسکونی در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «کونین» در منطقه بنت‌جبیل، واقع در جنوب لبنان عملیات انفجار و تخریب گسترده‌ای انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «کونین» در منطقه بنت‌جبیل، واقع در جنوب لبنان عملیات انفجار و تخریب گسترده‌ای انجام دادند.

این درحالی است که صهیونیست ها طی روزها و هفته های اخیر نیز ضمن نادیده گرفتن تعهدات ایالات متحده آمریکا در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران، بارها و بارها اقدام به نقض آتش بس در لبنان کرده اند.

پیشتر شبکه المیادین در گزارشی با اشاره به سیاست ارتش صهیونیستی در انهدام مناطق مسکونی و روستاهای جنوب لبنان و از بین بردن زیرساخت‌های عمرانی و معیشتی در این مناطق نوشت که حقوق بین‌الملل بشردوستانه تنها به حمایت از جان غیرنظامیان در زمان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه شامل حمایت از اموال آن‌ها، تضمین بقاء در سرزمین‌هایشان و حفظ پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است که هویت جمعی آنان را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 6889025

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