همایش ورزشکاران و اعضای هیأت ورزشی در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در همایش ورزشکاران و اعضای هیأت های ورزشی که شاگاه یکشنبه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: کل اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان گیلان هفت میلیارد تومان است که از محل اعتبارات ملی جذب شده است.

وی با بیان اینکه میانگین سرانه ورزشی گیلان ۸۷ سانتی متر مربع است، افزود : صومعه سرا از این نظر در رتبه دوم استان قرار دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به جذب اعتبار دو میلیارد تومانی توسط نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی برای ورزش شهرستان، گفت: افتتاح پروژه های جدید در صومعه سرا موجب ارتقای رتبه این شهرستان و همچنین اداره کل ورزش و جوانان در استان می شود.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار از ردیف های بودجه ملی و خارج اعتبارات استانی است.

رهنما جذب این میزان اعتبار را حرکتی بزرگ در حوزه ورزش شهرستان و حتی استان عنوان و تصریح کرد: اثرات مثبت این اعتبار در آینده درمسائلی همچون کاهش انواع ناهنجاری های اجتماعی خود را نشان می دهد.

به گفته این مسئول احداث هر سالن ورزشی به میزان قابل توجه ناهنجاری های اجتماعی، بیماری، بزه اجتماعی راکاهش می دهد.

درحوزه قهرمانی ۶۴ سال مردم را فریب داده ایم

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه متاسفانه بعداز مدال مرحوم نامجو دیگر هیچ مدالی کسب نشده است، افزود: ۶۴ سال در حوزه ورزش های قهرمانی مردم استان را فریب داده ایم.

رهنما با تاکید برضرورت آمایش سرزمینی در بخش ورزشی شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: اگر مسئولان ورزش صومعه سرا نتوانند با اعتبارات جذب شده سطح ورزش این شهرستان را ارتقا دهند باید ورزش این شهر تعطیل شود.

وی به تشکیل ستاد بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در گیلان اشاره و تصریح کرد: این ستاد برای برنامه ریزی در جهت تربیت قهرمانان برای حضور در این بازی ها و کسب مدال تشکیل شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان این ستاد را معیاری برای ارزیابی عملکرد مسئولان بخش های مختلف ورزش استان و در سطح شهرستان ها عنوان کرد و یادآور شد: باید یک مدال طلای ورزشکار گیلان در بازی های گذشته را به دو یا چندین مدال تبدیل کنیم.

وی شهرستان صومعه سرا را در این زمینه دارای پتانسیل و ظرفیت مناسب و خوب توصیف کرد و گفت: از هم اکنون برای این بازی ها و حتی المپیک ۲۰۲۰ برنامه ریزی کنیم.

توسعه فضاهای ورزشی از اولویت های اداره ورزش و جوانان صومعه سرا

در ادامه این همایش رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا با اشاره به پتانسیل خوب این شهرستان در حوزه ورزش اظهار کرد: برنامه ریزی خوبی در زمینه توسعه ورزش درآتی درنظر گرفته شده است.

جمشید رستگار به برخی از امکانات ورزشی شهرستان نیز اشاره و افزود: صومعه سرا دارای ۱۷ورزشگاه، سالن کشتی، ۴۵ ورزشگاه روباز، ۱۷ باشگاه خصوصی است.

وی این میزان امکانات را باتوجه به پتانسیل بسیار خوب شهرستان در حوزه ورزشی کافی نداست و گفت : پنج مکان ورزشی نیز در دست ساخت است.

رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا با اشاره به تخصیص ۴۷۵ میلیون تومان اعتبار در سال ۹۵ به حوزه ورزش شهرستان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری های نماینده شهرستان موفق به جذب دومیلیارد تومان برای ورزش صومعه سرا شدیم.

وی به برخی از سیاست های و اولویت های اداره ورزش و جوانان اشاره و تصریح کرد: توسعه فضاهای ورزشی، توسعه ورزش همگانی، ورزش روستایی و ایجاد زیرساخت های لازم برای روستاها از جمله این اولویت های است

رستگارگفت: برای تربیت قهرمانان و همچنین کسب مدال در بازی های آسیایی، ستاد فرعی در شهرستان تشکیل و برنامه ریزی مناسب نیز در این زمینه انجام می شود.

در پایان از تلاش های سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و نائب رئیس فراکسیون ورزش مجلس برای جذب دو میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های ورزشی شهرستان تقدیر و تجلیل شد.