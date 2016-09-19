به گزارش خبرنگار مهر، محمد صوفی یکی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان برنامه «رادیو شب» که قرار است از این پس از شبکه «شما» به پخش برسد در زمان ضبط برنامه به خبرنگاران گفت: ما سال گذشته برنامه «صدبرگ» را شروع کردیم که کاملا با «رادیو هفت» متفاوت بود و بسیاری به دنبال شباهت‌هایی بین این برنامه و «رادیو هفت» بودند در حالی که شباهتی میان این برنامه‌ها وجود نداشت و اگر هم بود به حال سازندگان ارتباط داشت.

وی ادامه داد: این تیم این بار تعمدا به سراغ «رادیو هفت» رفته است و قرار است «رادیو شب» در ادامه «رادیو هفت» باشد و حتی برای اینکه نوعی یادآوری برای مخاطبان مان باشد سعی می کنیم حداقل در ابتدا شبیه خود «رادیو هفت» باشیم و بعد از آن اگر هم قرار باشد تغییراتی داشته باشیم از شب یلدا به بعد خواهد بود.

صوفی درباره به پایان رسیدن برنامه «صدبرگ» و شروع «رادیو شب» توضیح داد: برنامه «صد برگ» تعطیل نشد بلکه در اردیبهشت ۹۵ به پایان رسید اما بعد از آن چند بار تمدید شد. مساله این بود که بعد از رفتن آقای غلامی مدیر شبکه چهار، آقای ملکی مدیر وقت این شبکه اگرچه از برنامه ما حمایت می کرد اما دیدگاه های خود را در برنامه سازی داشت و ما نمی توانستیم چندان به یکدیگر نزدیک شویم بنابراین ما در زمان حضور آقای ملکی اعلام کردیم در نهایت تا پایان تابستان برنامه خواهیم داشت.

«رادیو شب» تا پایان امسال در شبکه شما خواهد بود

کارگردان «رادیو هفت» ادامه داد: بعد از آن ما درباره ساخت برنامه «رادیو شب» با شبکه «شما» صحبت کردیم و زمانی که آقای پورحسین به شبکه آمد با اینکه هر دو علاقه‌مند به همکاری بودیم اما زمان مناسب برای این کار را نداشتیم و شاید بعدها همکاری دیگری به وجود بیاید.

صوفی درباره «رادیو شب» توضیح داد: این برنامه قرار است دنباله دار باشد و ما تا پایان سال برنامه خواهیم داشت چون این برنامه در درازمدت تاثیرگذار خواهد بود. ما در این برنامه از تهران خارج می شویم و نگاهی به سراسر کشور داریم. آیتم های ثابتی از جمله قصه خوانی، موسیقی و... که در «رادیو هفت» بود اینجا هم وجود دارد و قرار است قصه ها و موسیقی های هر منطقه ای از کشور با زبان و لهجه همان منطقه خوانده شود. ما مثل گذشته موسیقی پاپ داریم و در عین حال نگاه ویژه ای به موسیقی های محلی و مقامی خواهیم داشت چرا که «شما» شبکه مردم ایران است و ما از تولیدات موسیقایی استان ها کمک خواهیم گرفت.

مجریان «رادیو هفت» بازمی گردند

تهیه‌کننده و کارگردان «صدبرگ» درباره مجریان برنامه اعلام کرد: مجریان این برنامه همان مجریان «رادیو هفت» هستند، آقایان کاکاوند، احسان کرمی، ایمان سرورپور، شاهین شرافتی، امیرعلی نبویان، منصور ضابطیان و محمد بحرانی اجرای برنامه را بر عهده دارند و در کنار آنها مجریان جوانی داریم که کمتر دیده شده اند و ما می خواهیم مثل سال های گذشته چهره‌های جدیدی را به تلویزیون معرفی کنیم. حتی در بعضی شب ها می توانیم مجریان مراکز استان ها را هم داشته باشیم و ممکن است گاهی ما به شهرها و استان های مختلف برویم، به طور مثال شبی که بزرگداشت حافظ را داریم برنامه را از حافظیه اجرا می کنیم.

صوفی درباره شبکه «شما» یادآور شد: به نظرم شبکه «شما» یکی از حلقه های گمشده تلویزیون است چرا که که شبکه های ملی ما ارتباط درستی با مخاطب استانی نداشتند و حداکثر به یک ارتباط زنده تلفنی منجر می‌شد.

وی با اشاره به زمان پخش برنامه عنوان کرد: «رادیو شب» شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۲۲ روی به مدت ۶۰ دقیقه و به صورت زنده روی آنتن خواهد رفت. آیتم های جالبی برای این برنامه در نظر گرفته شده است به طور مثال حسین کلهر هر بار با یکی از هموطنان می نشیند و سعی می کند لهجه او را یاد بگیرد. آیتم کودکان را هم حتما داریم و آنچه مهم است سعی می‌کنیم اگر مشکلات فنی سازمان حل شود «جشن پاییز» را که امضای ما در ۵ سال گذشته بوده است، در این برنامه داشته باشیم.

صوفی در پایان گفت: اگر شبکه «شما» روز عید غدیر راه اندازی شود اولین قسمت از برنامه «رادیو شب» همان شب پخش خواهد شد و ما در روز چهارشنبه نیز جشن پاییز خواهیم داشت.