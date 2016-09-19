۹۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی نهبندان زیر کشت پسته است

محمد مالکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هزار و ۳۰۷ هکتار از مساحت نهبندان را باغات شامل می‌شود، افزود: این اراضی شامل انگور، پسته، عناب، خرما، زیتون، سنجد و میوه‌های هسته‌دار می‌شود.

وی میزان تولید این باغات را چهار هزار و ۷۲۱ تن در سال دانست و اظهار کرد: از این میزان هزار و ۸۴۶ هکتار بارور و هزار و ۴۶۰ هکتار نیز غیر بارور است.

مالکی با بیان اینکه میوه‌های هسته‌دار مانند گلابی کمترین سطح زیر کشت باغات را دارند، ادامه داد: پسته با ۹۵۹ هکتار سطح، بیش‌ترین میزان کشت در این باغات را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به محصولات شاخص شهرستان نهبندان، افزود: خرما، پسته، انار، زیتون و عناب از جمله محصولات شاخص کشاورزی در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان ادامه داد: میانگین تولید خرما در واحد سطح، دو تن و ۹۰۰ کیلوگرم و تولید عناب نیز یک تن و ۷۲۰ کیلوگرم است.

وی ادامه داد: همچنین میزان تولید زعفران در واحد سطح سه کیلوگرم، زیتون ۴۶۰ کیلوگرم و تولید انار در واحد سطح هفت تن و ۴۰۰ کیلوگرم است.

مالکی با اشاره به تولید انار در نهبندان، افزود: ۳۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی نهبندان زیر کشت باغات انار است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۲۱۵ هکتار بارور هستند، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۹۹۰ تن انار از این باغات برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با بیان اینکه همچنین ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این نهبندان زیر کشت نخیلات است، افزود: از این میزان ۲۵۹ هکتار بارور است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۵۳۰ تن خرما از نخیلات بارور شهرستان نهبندان برداشت شود.