به گزارش خبرنگار مهر، آرش گوران مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر فیلارمونیک تهران در ابتدای این نشست رسانه ای که روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه در تالار وحدت تهران برگزار شد با اشاره به برگزاری تازه ترین اجرای زنده این گروه موسیقایی در تالار وحدت تهران بیان کرد: یکی از ویژگی های مهمی که در کنسرت پیش رو می توانم به آن اشاره کنم حضور دیمیترو تکاچنکو به عنوان یکی از بهترین نوازندگان کشور اوکراین است که در برنامه پیش روی ارکستر فیلارمونیک تهران قطعه ای از ولادیمیر کاردینف را اجرا می کند. البته هنوز با این هنرمند بین المللی و درخشان دنیای موسیقی تمرینی نداشتم اما فکر می کنم مخاطبان ارکستر فیلارمونیک تهران با اجرای این هنرمند به نوعی سورپرایز و به نوعی خوشحال خواهند شد.

وی افزود: من همواره این دغدغه را داشتم که فعالیت های ارکستر فیلارمونیک تهران به نوعی برگرفته از فعالیت های بینافرهنگی باشد به طوری که ما به جغرافیا «نه» بگوییم زیرا بر این باوریم که این پتانسیل در مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران وجود دارد که در عرصه های بین المللی فعالیت های بیشتری داشته باشد. کما اینکه طی سال های گذشته دعوت های متعددی از سفارتخانه ها و مجموعه های بین المللی داشته ایم که فعلا موفق به همکاری سفارت ژاپن شدیم اما همین که در کنسرت پیش رو یک هنرمند جهانی و بین المللی کشور اوکراین به عنوان سولیست در کنار ما حضور پیدا خواهد کرد اتفاقی بسیار ارزشمندی است که امیدوارم در فعالیت های آینده ما ادامه داشته باشد. به هر صورت دعوت از یکی از بهترین های موسیقی یکی از همین گزینه هایی است که می توان به آن توجه داشت و حضور آقای تکاچنکو اتفاق بسیار ارزشمندی است که سطح کیفی کارهای ما را بالا برده است.

قوانین اجرای صحنه ای در ایران مانع از اجرای هنرمندان بین المللی شد

پانیذ فریوسفی کنسرت مایستر و مدیر داخلی ارکستر فیلارمونیک تهران نیز در این نشست رسانه ای بیان کرد: ما موافقت حضور یک تا چند نفر از نوازنده های موسیقی دنیا را برای حضور در کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران داشتیم ولی متاسفانه با توجه به قوانین اجرای صحنه ای در ایران که دوست دارم بعد از اجرای کنسرت درباره آن صحبت کنم حضور این هنرمندان را نشدنی کرد و ما نتوانستیم پذیرای این هنرمندان در کنسرت پیش‌رو باشیم اما به طور حتم لازم است بعد از برگزاری برنامه پیرامون این موضوع صحبت هایی انجام دهم.

نگار نوراد نوازنده ویولن سل و از اعضای گروه نوازندگان کنسرت پیش‌روی ارکستر فیلارمونیک تهران هم در نشست رسانه ای کنسرت این گروه توضیح داد: من پیش از این نیز تجربه همکاری با آرش گوران را داشتم و از این همکاری لذت های فراوانی برده ام بنابراین به جهت اینکه باری دیگر موقعیت جدید برای همکاری با وی پدید آمده بسیار خوشحالم. من بر این باورم رپرتوار کنسرت ما یک برنامه بسیار بی نظیری است که با توجه به اجرای قطعاتی از سه آهنگساز روسی که فکر می کنم برای اولین بار در ایران اجرا می شود مخاطبان با اجرای قابل قبولی رو به رو خواهند شد کما اینکه حضور یک سولیست جهانی چون تکاچنکو بار محتوایی کنسرت را بسیار بالا برده است. ارکستر فیلارمونیک تهران جغرافیا را کنار گذاشته به طوری که همه ما فکر می کنیم روس هستیم و این خصلت موسیقی است که برای همه ما هیجان‌انگیز است.

انتخاب رپرتوارها مهم ترین ویژگی ارکستر فیلارمونیک تهران است

تینا جامه‌گرمی مایستر ویولن دو کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران هم در این نشست خبری گفت: اجرای این رپرتوار برای اولین بار است که در ایران اتفاق می افتد ضمن اینکه یکی از ویژگی های مهمی که برای حضورم در مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران به آن توجه داشتم بخش تکنیکی تمرین ها بود چرا که در این فضا سعی می شود علاوه بر اجرای دقیق و فنی قطعه های در نظر گرفته شده همه نت ها برای نوازندگان درک شود و امیدوارم آنچه برای مخاطب در کنسرت پیش رو اجرا می شود همانی باشد که ما در تمرین ها بسیار به آن دقت کردیم.

وی در بخش دیگری از این نشست رسانه ای با اظهار خرسندی از حضورش در مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران بیان کرد: انتخاب رپرتوارها یکی از نکات جذاب کنسرت پیش روی ماست. من بسیار خوشحالم وقتی در مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران حضور دارم همیشه با یک اثر جدید رو به رو هستم و این موضوعی است که باید همواره قدرشناس آن باشیم.

آرش گوران نیز در ادامه صحبت های جامه‌گرمی گفت: به اعتقاد من همراه تر از گروهی که طی سال های اخیر با مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران تمرین کرده است وجود ندارد زیرا تحمل کردن من کار بسیار سختی است. اما اعضای گروه این سختی ها را نه تنها تحمل کردند بلکه انرژی های مثبتی به من بازگرداندند که بنده در هیچ مجموعه دیگری سراغ آن را ندارم.

معرفی قطعات کنسرت پیش رو و حضور نوازنده جهانی

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در معرفی قطعات در نظر گرفته شده برای کنسرت پیش روی این مجموعه که طی روزهای دوم و سوم مهر ماه سال جاری در تالار وحدت تهران برگزار می شود توضیح داد: قطعه اولی که برای کنسرت در نظر گرفتیم اثری از دیمیتری شوستاکوویچ آهنگساز روسی است که رادوالف بارشای آن را برای ارکستر تنظیم کرده، این اثر از این جهت برای من بسیار حائز اهمیت است که آهنگساز آن را به کشته شدگان تمامی جنگ ها تقدیم کرده است و این همان موضوعی است که در تفکر ضدجنگ من نیز وجود دارد و من نیز مانند همه مردم آرزو می‌کنم که روزی تمامی جنگ ها تمام شود این اثر ویژگی‌های بسیار عجیب و شگفت انگیزی دارد که حتم دارم مخاطبان ارتباط خوبی با آن برقرار می‌کنند.

وی افزود: قطعه دیگری که برای کنسرت پیش‌رو مدنظر قرار دادیم اثری از رادیون شردین آهنگساز معاصر روسی است که تاکنون در دنیا فقط چند بار بیشتر اجرا نشده و فکر می کنم ما دومین مجموعه ای هستیم که این اثر را اجرا می کنیم. قطعه دیگری هم که برای بخش سوم کنسرت در نظر گرفته شده و دیمیتری تکاچنکو در آن به عنوان سولیست حضور دارد اثر «وارد شو» نام دارد که یک اثر روح‌گرایانه است و من مطمئنم مخاطبان ارکستر فیلارمونیک تهران از آن استقبال خواهند کرد.

می خواهیم زنده بمانیم

مدیر هنری ارکستر فیلارمونیک تهران در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای با انتقاد از شرایط حمایتی از ارکسترهای خصوصی کشورمان تصریح کرد: طی ۵ سال اخیر که از فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک تهران می گذرد ما همراه بسیار کمی داشتیم. موضوعی که در کل دنیا به هیچ عنوان این چنینی نیست و سرمایه گذارانی حضور دارند که بدون هیچ دغدغه و انگیزه خاصی می خواهند ارکسترها زنده بمانند، اما ما در ایران چنین حمایتی را نداریم و می توان گفت تمامی حمایت ها از مخاطبانی بوده که همیشه سالن های ما را پر کرده و خستگی را از تن ما بیرون آورده اند.

فریوسیفی در تایید صحبت های گوران ادامه داد: مطمئن باشید هدف ما در مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران چیزی جز هنر موسیقی نیست و همین توجه است که ما را تا به امروز پایدار نگه داشته است. البته در این راه حضور هنرمندانی چون پدرام فریوسفی، امین غفاری، نیلوفر محبی، سالار غفاربجویی و تعدادی دیگر از دوستان ما را در انجام رسالتی که بر عهده داشتیم کمک زیادی کرد.

پیمان ابوالحسنی مدیر داخلی ارکستر فیلارمونیک تهران هم در این نشست رسانه ای تاکید کرد: یکی از دلایلی که موجب پایداری و حمایت ارکستر فیلارمونیک تهران شده، وجود تک تک هنرمندانی است که در این مجموعه حضور دارند. خوشبختانه تفکرات نوازندگان و سایر اعضای گروه با تفکرات رهبر ارکستر بسیار نزدیک بود و این برای من به عنوان عضو کوچکی از مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران حائز اهمیت است که ما در این مجموعه به هر چیزی جز دستمزد فکر می کنیم.

هیچ مسئولی بدون دعوت کنسرت ما را ندید

آرش گوران در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون کار عملیاتی برای جلب حمایت های دولتی در حوزه فعالیت های ارکستر فیلارمونیک تهران انجام نگرفته، توضیح داد: سکوت کار من است و آنچه که از من به عنوان یک هنرمند برمی آید تداوم در کار موسیقی است و همین که صدای سازهای ما به درستی به گوش مخاطب برسد و آنها از برنامه ما استقبال کنند هدف ارزشمندی است که نیازی به حمایت های دولتی ندارد. ما هیچ احتیاجی به حمایت ارگان های دولتی نداریم چراکه وقتی اسم حمایت وارد ماجرا می شود یعنی اینکه ما کاری را نمی توانیم بکنیم و این حمایت های دولت است که می تواند ما را از فضا بیرون بیاورد.

وی تصریح کرد: قاطعانه می گویم ما از این مرحله نیاز گذشتیم اما فقط یک نکته را می گویم اینکه در همه جای دنیا نهادهای دولتی خودشان می آیند و اعلام می کنند که ما می خواهیم از گروه های حرفه ای موسیقی به شکل درست حمایت کنیم. اتفاقا همین نهادهای دولتی می آیند و جستجو می کنند که ما چه چیزهایی احتیاج داریم که در اختیار ما قرار دهند، جالب اینجاست که بیش از ۵ سال از فعالیت ارکستر فیلارمونیک تهران می گذرد اما من هنوز ندیده ام که مسئولی بدون دعوت ما بیاید و از کنسرت ما دیدن کند.

آیا ما را می شناسید؟

گوران گفت: من در جایگاه منتقد ارکسترهای دولتی نیستم که بخواهم بروشوری حرف بزنم اما دوست دارم این سخن را مطرح کنم که آیا مدیران دولتی عرصه فرهنگ و هنر می دانند که مجموعه ای به نام ارکستر فیلارمونیک تهران چقدر مخاطب دارد و میزان فعالیت هایی که تاکنون در عرصه موسیقی انجام داده در چه حدی است؟

فریوسفی در ادامه این بخش از صحبت های گوران گفت: وقتی جناب علی رهبری در سمت مدیریت هنری ارکستر سمفونیک تهران حضور داشتند یکی از کارهایی که تصمیم داشت در برخی از ارکسترها انجام پذیرد حذف پسوند «تهران» از مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران بود که خوشبختانه با مقاومتی که در این خصوص انجام گرفت و نامه ای که ما برای مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی تنظیم کردیم این اتفاق نیفتاد. پس می بینید که ما در چنین شرایطی در حوزه موسیقی مشغول به کار بودیم، اتفاقا مجموعه ارکستر فیلارمونیک تهران در سال های خاموشی ارکسترها با همین نام تلاش می کرد به سهم خود موسیقی را پایدار نگه دارد.