برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهر کوزه کنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کوزه کنان، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و هفته گرامیداشت نیروی انتظامی با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج مردمی مراسم‌هایی را در سطح شهرستان کوزه کنان با هدف ایجاد شور و نشاط معنوی و ورزشی با شرکت جمعی از مسئولان اجرایی و حضور گسترده قشرهای مختلف مردم کوزه کنان برگزار می کند.

یکی از بزرگترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با هماهنگی ادارات و نهادهای دولتی ، سپاه و نیروی انتظامی استان است که با موضوعات مختلف برگزار می‌شود.

همایش پیاده روی خانوادگی روز جمعه دوم مهرماه ساعت هشت صبح از lمیدان امام حسین (ع) شهرکوزه کنان تا دهکده توریستی این شهر برگزار خواهد شد.

جوایز متعددی در این همایش از جمله پنج کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و هفت دستگاه دوچرخه کوهستان ، لوازم خانگی ، بسته ورزشی و ده ها جوایز دیگر به برندگان اهدا می شود.