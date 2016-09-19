«دفاع همچنان باقی است» در قاب عکس نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس نگارخانه ابراهیمینژاد عکسهای دفاع مقدس را از ۳۱ شهریور ماه به مدت ۱۰ روز به نمایش میگذارد.
این نمایشگاه شامل ۱۰۰ قطعه عکس از محمدحسین حیدری، بهرام محمدیفرد، علی رهبری، محمد فرنود، حاج محمدی، اسماعیل داوری، کمالالدین شاهرخ و سعید صادقی است که با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، اداره فرهنگی ارزشهای دفاع مقدس سپاه، سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ جمعآوری شده است.
در این نمایشگاه که با عنوان «دفاع همچنان باقی است» برگزار میشودتصاویری از حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در جبهه، شهید چمران، رزمندهها و فرهنگ جبهه دیده خواهد شد.
نمایشگاه «دفاع همچنان باقی است» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقهمندان است و برای هزینه ورود به نمایشگاه آمده است: «ورودی یک فاتحه برای شهدا»
نگارخانه ابراهیمینژاد در بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد، خیابان آهنگ، روبهروی بوستان یاس، کوچه نرگس، گلستان ۲، ساختمان شماره ۷۲ واقع است.
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