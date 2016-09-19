به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه بوشهر، حجت الاسلام حسین فقیه از برگزاری جشنواره علمی پژوهشی علامه حلی استان بوشهر خبر داد و گفت: این جشنواره در دو سطح کشوری و استانی برگزاری می شود.

دبیر جشنواره علامه حلی استان بوشهر افزود: در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ مقرر شد استان هایی که بیش از ۱۰۰ مقاله توسط روحانیان و طلاب آنها ارائه شود مجوز استانی برگزاری این جشنواره به آنان داده می شود و بر همین اساس در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ استان بوشهر از جمله استان هایی بود که توانست این مجوز را کسب کند.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان بوشهر بیان داشت: با توجه به اطلاع رسانی که در مدارس به عمل آمد و آموزش هایی که در مدارس انجام شد الحمدلله سال گذشته ۱۶۵ مقاله از طلاب حوزه علمیه استان اعم از خواهران و برادران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۹۰ مقاله مربوط به برادران و ۷۵ مقاله از خواهران بود.

حجت الاسلام فقیه ادامه داد: پس از ارزیابی های صورت گرفته از بین مقاله های ارسال شده تعداد ۲۸ مقاله در سه سطح ممتازین(برگزیده های اول، دوم و سوم)، شایسته تقدیر و شایسته تحسین مورد قبول واقع شد که از این تعداد ۱۵ اثر مربوط به برادران و ۹ اثر از خواهران است.

دبیر جشنواره علامه حلی استان بوشهر با اشاره به زمان و مکان برزگرتی این آیین اظهار داشت: این جشنواره پنجشنبه هفته جاری در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان و با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان، مسئولان دانشگاه ها، روحانیان و طلاب حوزه علمیه برگزار می شود.

وی افزود: برای ایجاد انگیزه در بین طلاب برای شرکت در جشنواره، همه کسانی که در این جشنواره شرکت کردند نتیجه ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تقدیر نامه ای به آنها اعطا خواهد شد.

حجت الاسلام فقیه با بیان اینکه ۲۸ نفر ممتاز جشنواره به صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: مقالات افراد ممتاز و قابل تقدیر جهت ارزیابی به جشنواره علامه حلی کشوری ارسال خواهد شد و در مرحله کشوری مورد بررسی قرار می گیرد.