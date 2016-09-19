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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۴۰

معاون حوزه علمیه بوشهر:

جشنواره علمی پژوهشی علامه حلی استان بوشهر برگزار می‌شود

جشنواره علمی پژوهشی علامه حلی استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - معاون پژوهش حوزه علمیه استان بوشهر گفت: جشنواره علمی پژوهشی علامه حلی استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه بوشهر، حجت الاسلام حسین فقیه از برگزاری جشنواره علمی پژوهشی علامه حلی استان بوشهر خبر داد و گفت: این جشنواره در دو سطح کشوری و استانی برگزاری می شود.

دبیر جشنواره علامه حلی استان بوشهر افزود: در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ مقرر شد استان هایی که بیش از ۱۰۰ مقاله توسط روحانیان و طلاب آنها ارائه شود مجوز استانی برگزاری این جشنواره به آنان داده می شود و بر همین اساس در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ استان بوشهر از جمله استان هایی بود که توانست این مجوز را کسب کند.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان بوشهر بیان داشت: با توجه به اطلاع رسانی که در مدارس به عمل آمد و آموزش هایی که در مدارس انجام شد الحمدلله سال گذشته ۱۶۵ مقاله از طلاب حوزه علمیه استان اعم از خواهران و برادران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۹۰ مقاله مربوط به برادران و ۷۵ مقاله از خواهران بود.

حجت الاسلام فقیه ادامه داد: پس از ارزیابی های صورت گرفته از بین مقاله های ارسال شده تعداد ۲۸ مقاله در سه سطح ممتازین(برگزیده های اول، دوم و سوم)، شایسته تقدیر و شایسته تحسین مورد قبول واقع شد که از این تعداد ۱۵ اثر مربوط به برادران و ۹ اثر از خواهران است.

دبیر جشنواره علامه حلی استان بوشهر با اشاره به زمان و مکان برزگرتی این آیین اظهار داشت: این جشنواره پنجشنبه هفته جاری در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان و با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان، مسئولان دانشگاه ها، روحانیان و طلاب حوزه علمیه برگزار می شود.

وی افزود: برای ایجاد انگیزه در بین طلاب برای شرکت در جشنواره، همه کسانی که در این جشنواره شرکت کردند نتیجه ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تقدیر نامه ای به آنها اعطا خواهد شد.

حجت الاسلام فقیه با بیان اینکه ۲۸ نفر ممتاز جشنواره به صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: مقالات افراد ممتاز و قابل تقدیر جهت ارزیابی به جشنواره علامه حلی کشوری ارسال خواهد شد و در مرحله کشوری مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 3773733

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