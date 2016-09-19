عملیات طریق القدس در هفته دفاع مقدس بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در آستانه هفته دفاع مقدس اظهار داشت: نقش استان اصفهان در دفاع مقدس با توجه به تقدیم ۲۳ هزار شهید و فرماندهان و سرداران مطرح بسیار شاخص است و شهدای این استان۱۰ درصد کل شهدای کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن پس از ۳۷ سال از انقلاب اسلامی همچنان از دشمنی و ساماندهی مزدوران خود بر علیه کشور ایران دست برنداشته است اما به تاسی از هشت سال دفاع مقدس امنیت پایداری را در کشور شاهد هستیم.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) بیان داشت: با وجود برنامه‌ریزی دشمنان منطقه‌ای و غیرمنطقه ای که با پشتیبانی آمریکا، به آمادگی خوب نیروهای مسلح، حضور و اشراف آنها در نقاط مرزی و کمک نیروهای مردمی موجب شده تا با آمادگی کامل به انهدام نیروهایی که قصد ایجاد نا امنی در کشور را داشتند بپردازیم.

بازسازی نمادین حادثه غدیر و خطبه‌خوانی در ۱۹ شهرستان استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس مقارن با عید سعید غدیر به بیان برنامه‌های سپاه پرداخت و ابراز داشت: همانند هر سال بازسازی حادثه غدیر را شاهد هستیم و این مراسم به همراه خطبه خوانی غدیر در ۱۹ شهرستان استان از جمله آران و بیدگل، تیران و کرون، خوانسار، ناحیه امام رضا (ع) اصفهان همراه با درچه، دهاقان، شاهین شهر، فریدن، فلاورجان، لنجان، مبارکه، نایین، نجف آباد و نطنز برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح

سردار فدا با اشاره به اینکه مراسم رژه نیروهای مسلح ۳۱ شهریورماه با مسئولیت ارتش و حضور تمامی نیروهای مسلح در اصفهان برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این مراسم بخشی از امکانات، توانمندی، قدرت دفاعی و بازدارندگی نیروهای هوایی سپاه که برای نخستین بار در رژه امسال شرکت دارند به معرض نمایش گذاشته می‌شود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) بازسازی عملیات طریق القدس همراه با نمایش هبوط تا ظهور را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: این مراسم در مزار شهدای گمنام درچه با حضور مسئولان کشوری برگزار می‌شود و در کنار آن نمایشگاه ادوات جنگی و مقابله با جنگ نرم نیز برپا می‌شود.

برگزاری کنگره بین المللی ۲۳۰۰ شهید خمینی شهر

وی با بیان اینکه کنگره بین المللی دو هزار و ۳۰۰ شهید خمینی شهر ۴ تا ۹ آبان نیز در این شهرستان برگزار می شود، اظهار داشت: سازمان بسیج برای شهرستان‌های بیش از یک هزار شهید، کنگره ملی برگزار می کند و بر این اساس سال گذشته کنگره شهدای نجف آباد، امسال کنگره خمینی شهر و سال آینده کنگره شهدای فلاورجان در برنامه قرار دارد.

سردار فدا در ادامه درباره دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در اصفهان تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بهارستان، خانه اصفهان و باغ غدیر اصفهان، برگزاری ۱۵۰ یادواره محلی منطقه ای و شهرستانی، همایش پیاده روی عمومی مردمی در روز دوم مهرماه در سرتاسر استان، گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان ها، برگزاری دعای کمیل در زینبیه و ندبه مزار شهدای گمنام صفه از برنامه‌های مهم هفته دفاع مقدس در استان اصفهان است.

وی اضافه کرد: همچنین حرکت نمادین «آسمانی های خاکی» که مراحل مختلف اعزام به جبهه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از حضور در پایگاه های ثبت‌نام، اعلام، آموزش، سازمان‌دهی و غیره در نقاط مختلف شهر توسط بسیجیان به نمایش در می‌آید.

رونمایی از جلد اول تاریخ شفاهی استان اصفهان

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج) با اشاره به رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب در هفته دفاع مقدس بیان داشت: رونمایی از جلد اول تاریخ شفاهی استان با عنوان نقش مردم نجف آباد و لشکر هشت نجف اشرف در دفاع مقدس در ۹۵۰ صفحه، آغاز اعزام راهیان نور دانش آموزی که اولین مرحله اعزام به غرب کشور است، اعزام راویان به مراکز آموزشی و مدارس، گرامیداشت شهدای هشت یا دفاع مقدس به ویژه مدافع حرم در ورزشگاه فولادشهر پیش از مسابقه سپاهان و پرسپولیس و برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی بسیجیان و جشنواره خوشنویسی با موضوع شهدا و دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های سپاه در این هفته است.

تکمیل ۴۵ درصدی درصد دهکده دفاع مقدس

وی در ارتباط با میزان تکمیل دهکده دفاع مقدس نیز ابراز داشت: ۴۵ درصد زیرساخت های این مجموعه آماده شده است و تا یک ماه آینده نیز تجهیزات لازم آن تکمیل می‌شود.

سردار فدا با اشاره به اینکه سالن تیراندازی دهکده دفاع مقدس تا یک ماه آینده بازگشایی می‌شود، گفت: سالن ورزش این مجموعه فعال است و پایگاه حوزه و مسجد دهکده خرمشهر نیز تا ۷۵ درصد آماده شده است.