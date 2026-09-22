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۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

نمایش اقتدار بسیج گردان‌های جان‌فدای ایران در عسلویه برگزار شد

نمایش اقتدار بسیج گردان‌های جان‌فدای ایران در عسلویه برگزار شد

بوشهر- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، نمایش اقتدار بسیج گردان‌های «جان‌فدای ایران» در عسلویه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، نمایش اقتدار بسیج گردان‌های «جان‌فدای ایران» با حضور فرماندار عسلویه، اعضای شورای تأمین و با حضور جمعی از بسیجیان در ساحل خلیج فارس عسلویه برگزار شد.

اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه سه شنبه شب در این مراسم، به همراه اعضای شورای تأمین از بسیجیان و نیروهای شرکت‌ کننده در مراسم سان دیدند.

نمایش اقتدار بسیج گردان‌های جان‌فدای ایران در عسلویه برگزار شد

این برنامه با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و نمایش آمادگی و انسجام نیروهای بسیجی برگزار شد.

در جریان این مراسم، بسیجیان شرکت‌ کننده با حضور سازمان‌ یافته و اجرای برنامه‌های پیش‌ بینی‌ شده، بخشی از توانمندی، آمادگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6955678

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