به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، نمایش اقتدار بسیج گردان‌های «جان‌فدای ایران» با حضور فرماندار عسلویه، اعضای شورای تأمین و با حضور جمعی از بسیجیان در ساحل خلیج فارس عسلویه برگزار شد.

اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه سه شنبه شب در این مراسم، به همراه اعضای شورای تأمین از بسیجیان و نیروهای شرکت‌ کننده در مراسم سان دیدند.

این برنامه با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و نمایش آمادگی و انسجام نیروهای بسیجی برگزار شد.



در جریان این مراسم، بسیجیان شرکت‌ کننده با حضور سازمان‌ یافته و اجرای برنامه‌های پیش‌ بینی‌ شده، بخشی از توانمندی، آمادگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.