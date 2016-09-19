آمریکا پس از شکست تروریست ها به صورت مستقیم در سوریه مداخله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیرکل جریان مردمی تونس در سخنانی به انتقاد از حملات جنگنده های آمریکایی به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور پرداخت.

بر اساس این گزارش «زهیر حمدی» دبیرکل جریان مردمی تونس (التیار الشعبی التونسی) در سخنانی اظهار داشت: سوریه برای مقابله با تجزیه و ایجاد رژیم های فرقه ای وارد جنگ شده است.

وی در ادامه گفت: حملات آمریکا به مواضع ارتش سوریه از حقیقت اهداف در سوریه پرده برداشت. زمانی که گروه های تروریستی در تحقق اهداف خود در سوریه با شکست مواجه شدند، آمریکا به صورت مستقیم مداخله کرد.

دبیرکل جریان مردمی تونس تصریح کرد: ما با یک نقشه استعماری جدید در منطقه مواجه هستیم که آمریکا و مزدورانش آن را مدیریت می کنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس میلیاردها دلار برای ویران کردن سوریه وعراق هزینه کرده اند.

وی افزود: پابرجا ماندن کشور سوریه برای صلح جهان و توازن در روابط بین المللی ضرورت دارد. آمریکا درصدد است تا وضعیت سوریه، عراق و لیبی به همین منوال ادامه یابد و همچنین منتظر دولت جدید خود است. تمامی اسناد نشان می دهد که آمریکا داعش را مدیریت می کند.

گفتنی است جنگنده های آمریکا روز شنبه با حمله به مواضع ارتش سوریه در فرودگاه نظامی دیروالزور ۹۰ نیروی سوریه را کشتند.