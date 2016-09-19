  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

دبیرکل جریان مردمی تونس:

آمریکا پس از شکست تروریست ها به صورت مستقیم در سوریه مداخله کرد

آمریکا پس از شکست تروریست ها به صورت مستقیم در سوریه مداخله کرد

زهیر حمدی گفت حملات آمریکا به مواضع ارتش سوریه از حقیقت اهداف در سوریه پرده برداشت و زمانی که گروه های تکفیری در تحقق اهداف خود در سوریه با شکست مواجه شدند، آمریکا به صورت مستقیم مداخله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیرکل جریان مردمی تونس در سخنانی به انتقاد از حملات جنگنده های آمریکایی به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور پرداخت.

بر اساس این گزارش «زهیر حمدی» دبیرکل جریان مردمی تونس (التیار الشعبی التونسی) در سخنانی اظهار داشت: سوریه برای مقابله با تجزیه و ایجاد رژیم های فرقه ای وارد جنگ شده است.

وی در ادامه گفت: حملات آمریکا به مواضع ارتش سوریه از حقیقت اهداف در سوریه پرده برداشت. زمانی که گروه های تروریستی در تحقق اهداف خود در سوریه با شکست مواجه شدند، آمریکا به صورت مستقیم مداخله کرد.

دبیرکل جریان مردمی تونس تصریح کرد: ما با یک نقشه استعماری جدید در منطقه مواجه هستیم که آمریکا و مزدورانش آن را مدیریت می کنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس میلیاردها دلار برای ویران کردن سوریه وعراق هزینه کرده اند.

وی افزود: پابرجا ماندن کشور سوریه برای صلح جهان و توازن در روابط بین المللی ضرورت دارد. آمریکا درصدد است تا وضعیت سوریه، عراق و لیبی به همین منوال ادامه یابد و همچنین منتظر دولت جدید خود است. تمامی اسناد نشان می دهد که آمریکا داعش را مدیریت می کند.

گفتنی است جنگنده های آمریکا روز شنبه با حمله به مواضع ارتش سوریه در فرودگاه نظامی دیروالزور ۹۰ نیروی سوریه را کشتند.

کد مطلب 3773791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها