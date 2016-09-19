سرمازدگی و خشکسالی بیشترین آسیب را به قزوین زده است

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه کارشناسان رابط مناطق ۱۴گانه آموزش و پرورش استان روز دوشنبه در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

رضا گروسی در این جلسه اظهارداشت: شناخت و مبانی مدیریت بحران می تواند زمینه مقابله بهتر با حوادث را فراهم کند و خسارات وارده را کاهش دهد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده بیش از ۴۳ نوع بلیه و حوادث غیر مترقبه در جهان رخ می دهد که در ایران ۳۳ نوع حادثه تجربه شده است.

گروسی تصریح کرد: در استان قزوین ۳۱ نوع حادثه رخ داده که عمده خسارات حوادث و بلایای طبیعی وارده در استان به ترتیب شامل سرمازدگی، خشکسالی، سیل و زلزله است.

وی گفت:درسالهای گذشته به دلیل دخالتهای غیر منطقی انسان در طبیعت و گاهی مدیریت های غلط شاهد تشدید برخی بلایای طبیعی از جمله فرونشست زمین، تشدید ریز گردها و توسعه بیابانها هستیم که نگران کننده است.

گروسی یادآورشد: اقدامات خوب و مناسبی در زمینه مقابله، کنترل و کاهش خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در استان صورت گرفته اما همچنان با آموزشهای تخصصی باید آمادگی خود را بالا ببریم و در برابرحوادث بیشتر ایمن شویم.

مدیرکل مدیریت بحران استان یکی از موارد مهم و تاثیر گذار در مدیریت بحران را برگزاری دوره های آموزشی در راستای افزایش آگاهی و دانش مدیران ومسئولان ذکر کرد و گفت: ایمن سازی غیر سازه ای و برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجات، اطفای حریق و کمک های اولیه بخصوص در مدارس که هر سال با همکاری دستگاه های ذیربط در سطح مدارس استان برای دانش آموزان ومعلمان برگزار می شود از اقدامات مفیدی است که باید تداوم داشته باشد.

گروسی به ۸ آذرماه روز مانور زلزله و ایمنی در مدارس کشور اشاره و بیان کرد: جلسات شورای هماهنگی مانور زلزله و ایمنی از ابتدای مهرماه تشکیل شده و برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری آموزش ها صورت خواهد گرفت.