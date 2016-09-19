۶۰ هزار نفر کلاس اولی در کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: زنگ شکوفه ها در تاریخ ۳۱ شهریور در مدارس ابتدایی استان و به صورت نمادین با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان در یکی از مدارس نواخته می شود.

وی از آغاز مهر و بازگشایی مدارس به عنوان بزرگترین و عمومی ترین رویداد اجتماعی و فرهنگی کشور نام برد و گفت: آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت اما در عین حال تمامی خانواده ها و ادارات و ارگان ها نیز با تعاملی که با آموزش و پرورش دارند کمک می کنند تا این اتفاق بزرگ در اول مهرماه رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم آینده یک کشور را ببینیم باید به آموزش و پرورش فعلی اش نگاه کنیم، گفت: در طول تابستان اکثر مدارس به صورت غیر رسمی فعال بوده اند تا مقدمات پروژه مهر را با آمادگی بیشتری فراهم کنند.

وی با توجه به اینکه سطح مدارس از نظر تعداد و حجم دانش آموز متفاوت است، گفت: آماده سازی مدارس همراه با عدالت آموزشی با توجه به سطح و نسبت خود در تابستان اتفاق افتاده است.

محسن بیگی افزود: تمامی مدارس در کشور به دلیل تعطیلی اول مهرماه به صورت رسمی در روز شنبه سوم مهرماه بازگشایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۸۰۰ مدرسه در استان کرمان داریم، گفت: این تعداد مدارس از یک نفره در چادر و کانکس تا مدارس ۱۰۰۰ نفره با امکانات تعریف شده اند.

محسن بیگی افزود: ۶۵۰ مدرسه مدرسه غیردولتی در استان کرمان فعال است که بیش از ۷۰ هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند و اگر این مدارس نتوانند استانداردهای لازم را رعایت کنند لغو مجوز خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پروش استان کرمان تصریح کرد: ۲۵۰ مدرسه پیش دبستانی داریم که ۴۰ هزار دانش آموز را پوشش می دهند.

وی با توجه به اینکه تاکنون حدود ۵۱۳ هزار دانش آموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کرده اند، گفت: پیش بینی ما هنوز بر این است که حدود شش هزار نفر دانش آموز ثبت نام می کنند.

محسن بیگی افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با ۴۶ هزار نفر همکار و حدود سه هزار نفر دانشجو معلم به دانش آموزان ارائه خدمات می کند.

وی گفت: تعداد مدارس شبانه روزی استان کرمان ۲۴۰ مدرسه با ۳۲ هزار دانش آموز در حال تحصیل است که فلسفه راه اندازی این مدارس برای دانش آموزانی است که در مناطق آن ها کلاس وجود ندارد.