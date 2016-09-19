کادر پزشکی بیمارستانی در عربستان اعتصاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ده ها نفر از شهروندان عربستان سعودی در اعتراض به سیاست های بی فایده مقامات سعودی و عدم پرداخت دستمزدهای کارکنان این کشور دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش بیش از ۱۰۰ نفر از کادر پزشکی بیمارستانی در شرق عربستان (محل حضور و زندگی شیعیان این کشور) امروز دوشنبه در اعتراض به تاخیر سه ماهه در پرداخت دستمزدهایشان توسط مقامات سعودی، دست به تحصن زدند.

این بیمارستان تحت نظارت گروه سعد است که اقدامات مختلفی در خلیج فارس انجام می دهد و در شماری از کشورهای جهان نیز سرمایه گذاری می کند.

این در حالی است که شرکت های بزرگ سعودی اخیرا با بحران های مالی شدیدی مواجه شده اند که بر روی حقوق هزاران نفر از کارمندان این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

گفتنی است پیش از این نیز عربستان سعودی اعلام کرد که برای جبران کسری شدید بودجه، یارانه‌ ۷ نوع از خدمات عمومی دولتی را از دوم اکتبر (۱۱مهر) حذف می‌کند؛ این حذف یارانه موجب افزایش قیمت ۱۹۳ قلم از خدمات و کالاهای دولتی خواهد شد.