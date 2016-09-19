وضعیت کاشت حلزون شنوایی/ سهم بیماران از هزینه ۴۶۵ میلیون ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کودک مبتلا به کم شنوایی یا ناشنوایی مادرزادی در کشور متولد می شوند که از این تعداد، حدود ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ مورد با انجام عمل کاشت حلزون از نعمت شنوایی برخوردار می شوند.

یکی از برنامه های عملیاتی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، هدایت راهبردی پروژه کاشت حلزون شنوایی در بیماران ناشنوا در مراکز کاشت حلزون سراسر کشور است. بطوریکه در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۵۹ مورد عمل کاشت حلزون شنوایی با حمایت هیئت امنای صرفه جویی ارزی در مراکز کاشت حلزون شنوایی سراسر کشور انجام شده است.

عمل کاشت حلزون شنوایی از سال ۱۳۷۱ در ایران آغاز شد و از همان زمان هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، حمایت از انجام این عمل در داخل کشور را بر عهده گرفت.

در حال حاضر انجام هر عمل کاشت حلزون شنوایی، معادل ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد که شامل هزینه خرید پروتز شنوایی، هزینه هتلینگ بیمارستانی، هزینه تیم جراحی، هزینه های برگزاری ۱۰۰ جلسه گفتار درمانی و بازتوانی شنوایی پس از انجام عمل کاشت حلزون است.

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، جهت فراهم ساختن زمینه بهره مندی تعداد بیشتری از بیماران از فرصت کاشت حلزون به ویژه بیماران محروم و نیازمند، جهت انجام هر عمل کاشت حلزون به روش نوبتی و دولتی، مبلغ ۴۰۵ میلیون ریال مساعدت مالی انجام می دهد که در نتیجه قدرالسهم پرداختی هر بیمار برای عمل کاشت حلزون، ۶ میلیون تومان است.

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ از ۲۵۹ مورد عمل کاشت حلزون شنوایی حمایت کرده است.

با توجه به افزایش سطح آگاهی های عمومی در خصوص امکان درمان ناشنوایی از طریق انجام عمل کاشت حلزون شنوایی و روند روبه رشد تعداد بیماران با سن بیشتر از محدوده طلایی کاشت حلزون (قبل از ۴ سالگی) و با توجه به عسر و حرج اقتصادی اکثر خانواده های این بیماران، هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، با وجود تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز برای خرید اقلام پزشکی، قیمت پروتز تحویلی به بیماران کاندید شده به روش غیر نوبتی و غیر دولتی را تغییر نداده و این بیماران هم چنان با پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال هزینه خرید پروتز، تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار می گیرند.

این در حالی است که قیمت تمام شده کاشت حلزون برای هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، درحال حاضر بالغ بر ۴۲۰ میلیون ریال است.

هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در حال حاضر به ازای هزینه هتلینگ، هزینه حق العمل تیم جراحی و هزینه برگزاری ۱۰۰ جلسه گفتار درمانی هر مورد عمل کاشت حلزون شنوایی به روش نوبتی و دولتی، مبلغ ۴۵ میلیون ریال مساعدت مالی انجام می دهد.

عملکرد کاشت حلزون شنوایی در ۷ سال گذشته

سال ۱۳۸۸ ، تعداد ۳۴۹ عمل

سال ۱۳۸۹ ، تعداد ۵۱۲ عمل

سال ۱۳۹۰ ، تعداد ۸۹۳ عمل

سال ۱۳۹۱ ، تعداد ۹۲۵ عمل

سال ۱۳۹۲ ، تعداد ۱۲۱۳ عمل

سال ۱۳۹۳ ، تعداد ۱۱۰۳ عمل

سال ۱۳۹۴ ، تعداد ۱۱۱۵ عمل