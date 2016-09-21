به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه جشنواره «رنگ صلح» شامگاه سه شنبه ۳۰ شهریور همزمان با عید غدیر خم و روز جهانی صلح برگزار شد.

ریستو پولنداکف سفیر بلغارستان در ایران یکی از مهمانان ویژه مراسم با بیان اینکه با جستجو در گوگل به جنگ می رسد تا صلح، تصریح کرد: یک وقتی در گوگل کلمه صلح را جستجو می‌کردم که حدود ۷۰۰ صفحه درباره صلح پیدا کردم، با کنجکاوی کلمه جنگ را جستجو کردم که در کمال ناباوری حدود دو میلیون صفحه به من پیشنهاد داد، این نکته نشان دهنده یک فاجعه در جهان است.

وی با بیان اینکه ایرانیان مردمانی صلح دوست و خونگرم هستند، اظهار کرد: برای کاستن از خشونت ها و جنگ ها در جهان امروز و رسیدن به صلح و امنیتی پایدار باید همبستگی بین ملل و ارتباط جوامع بشری را تقویت کنیم.

بهناز پورنگ، دبیر اجرایی این جشنواره ضمن تقدیر از شرکت کنندگان در جشنواره «رنگ صلح» گفت: پس از انتشار فراخوان بالغ بر ۲۰۰ اثر از ۱۲۰ هنرمند نونهال، نوجوان و بزرگسال تهرانی و شهرستانی ارسال شد که در مرحله اول هیات داوران جشنواره ۲۵ اثر در گروه کودک، ۱۵ اثر در گروه نوجوان و ۸۸ اثر در گروه بزرگسال را برای حضور در مرحله نهایی تایید کردند که پس از ارزیابی ها در نهایت ۹ اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره معرفی شد.

سهراب فتوحی رییس انجمن دوستی فرانسه از دیگر سخنرانان این مراسم گفت: تحقق صلح و امنیت جهانی در گرو نزدیکی اندیشه هاست، اگر طالب صلح و کاستن از جنگ و خشونت هستیم باید اندیشه ها و روابط انسانی را به هم نزدیک سازیم. امروز که برگزارگنندگان جشنواره رنگ صلح، با هنر در پی ساختن جهان عاری از جنگ هستند، خوب است که دوره بعدی را در سطح بین‌المللی برگزار کنند تا پیام صلح دوستی هنرمندان هم به گوش جهانیان برسد.

علی درویش پور، مدیر عامل جدید برج میلاد تهران، در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از دست اندرکاران جشنواره رنگ صلح، گفت: برج میلاد تهران به عنوان نماد ملی و نماد صلح طلبی ایرانیان حامی جدی جشنواره‌ ایی از این دست است که هویت صلح طلبی ایرانیان را به نمایش می گذارند.

رضا سیدان، رئیس انجمن های دوستی ایران، دیگر سخنران این مراسم نیز با بیان اینکه جنگ مخرب است و نابسمانی اقتصادی، بی خانمانی، آوارگی و بی سرپرستی زنان و کودکان از جمله پیامدهای آن است، خاطر نشان کرد: همه این پیامدهای مخرب و ضد انسانی جنگ به یک طرف، نکته اساسی که در این میان بسیار حائز اهمیت است، بحث تاثیرات روانی جنگ است که شاید چندین نسل هم در اذهان مردم آن کشور باقی می ماند و تاثیرات مخربی را بر جای می گذارد.

اجرای گروه موسیقی نسترن و اهدای جوایز برگزیدگان، بخش پایانی این جشنواره بود.

اسامی برگزیدگان جشنواره رنگ صلح در سه گروه کودک، نوجوان و بزرگسال به شرح زیر است:

گروه کودک

نفر اول: الینا امیرخانی از تهران

نفر دوم: علی ایروانی از تهران

نفر سوم: آرتین آریا پور از تهران

گروه نوجوان

نفر اول: هستی نواب از تهران

نفر دوم: مصطفی عالیدایی از تهران

نفر سوم: ساحل رحیمی از تهران

گروه بزرگسال

نفر اول: الهه رمضانی‌راد از دزفول

نفر دوم: مستانه قوی پنجه از لاهیجان

نفر سوم: مریم راغ از تهران