۴۲۹۳ متقاضی جوانی جمعیت در سمنان؛ ۱۹۸۴ زمین تخصیص یافت

سیدمحمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت در قالب نهضت ملی مسکن گفت: از ابتدای اجرای این طرح، چهار هزار و ۲۹۳ متقاضی در مجموعه راه و شهرسازی استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، پرونده دو هزار و ۵۶۰ متقاضی تأیید شده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان تأییدشده مشمول قانون جوانی جمعیت در نهضت ملی مسکن شده‌اند، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۹۸۴ قطعه زمین به متقاضیان تخصیص یافته است.

طباطبایی افزود: این اراضی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و برخی از واحدها حتی به پایان رسیده و به متقاضیان تحویل داده شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه بیشترین میزان تقاضا مربوط به شهرهای سمنان و دامغان است، بیان کرد: حدود ۶۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرهای تابعه راه و شهرسازی استان همچنان در صف انتظار قرار دارند.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه زمین‌ها به صورت مرحله‌ای و در قالب سایت آماده می‌شوند، گفت: فرآیند آماده‌سازی اراضی ممکن است قدری زمان‌بر باشد و مراحل مختلفی را شامل شود.

وی ادامه داد: اراضی نهضت ملی مسکن بر اساس میزان تخصیص‌ها به صورت سایت در نظر گرفته می‌شوند و لازم است فرآیند تهیه طرح، تفکیک، امور شهرسازی و سایر مراحل طی شود تا زمین به مرحله تخصیص و انعقاد قرارداد برسد و مسائل حقوقی آن نیز انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود با هر مرحله از تخصیص زمین، بیشترین تعداد متقاضی پوشش داده شوند، افزود: هدف این است که فرآیند تخصیص زمین با سرعت و پوشش بیشتری انجام شود.

حسینی طباطبایی درباره نحوه تخصیص زمین در شهر سمنان نیز گفت: در سمنان تلاش شده است به ازای هر دو متقاضی، یک قطعه زمین تخصیص یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سایر شهرها نیز تلاش بر این است که به صورت تک‌واحدی، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شود تا بتوانند در آن نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.