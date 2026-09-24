خسارت ۳۳۰ واحد مسکونی فارسان مستندسازی و بررسی شد

عباس خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این مجموعه در راستای مسئولیت اجتماعی و تأکیدات رئیس قوه قضاییه بیان کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز همگام با سایر دستگاه‌ها و در راستای رسالت اجتماعی خود، اقدامات لازم را در شرایط جنگی و در حمایت از مردم دنبال کرده است.

خسروی ادامه داد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، یکی از اقدامات مهم مرکز، بررسی، رسیدگی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده است.

وی گفت: در این راستا حدود ۱۹ هزار کارشناس در کشور اعلام آمادگی کردند و فرآیندهای کارشناسی و مستندسازی انجام شده است. همچنین انتخاب وکلای بین‌المللی برای پیگیری حقوقی این موضوع نیز صورت گرفته تا جنایات و اتفاقات رخ داده از طریق ظرفیت‌های حقوقی و محاکم بین‌المللی پیگیری شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح استان افزود: اگرچه میزان خسارت‌های واردشده به چهارمحال و بختیاری در مقایسه با برخی استان‌های دیگر کمتر بوده است، اما مرکز از روزهای نخست نسبت به مستندسازی خسارت‌های واردشده اقدام کرد.

خسروی، ارزیابی خسارت وارده به مجموعه فولاد سفیددشت را یکی از اقدامات شاخص عنوان کرد و گفت: خسارت واردشده به فولاد سفیددشت حدود ۲ تا ۳ همت ارزیابی شده است.

وی همچنین به ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی در شهرستان فارسان اشاره کرد و افزود: بر اساس اعلام بنیاد مسکن، خسارت واردشده به ۳۳۰ واحد مسکونی در شهرستان فارسان نیز مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.

خسروی خاطرنشان کرد: ارجاعات دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های آب، برق و مخابرات نیز به مرکز ارسال شد و کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی، ارزیابی و مستندسازی خسارات اقدام و نتایج را اعلام کردند.

وی در پایان گفت: در سطح استان نیز وکلا و کارشناسان موضوع مستندسازی جنایات و خسارات واردشده را پیگیری می‌کنند تا نتایج برای پیگیری‌های حقوقی در سطح مرکز کشور منعکس شود.