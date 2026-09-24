تیراندازان ایران به فینال تپانچه بادی ۱۰ متر نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، نمایندگان کشورمان امروز(پنجشنبه) در تپانچه بادی ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.
در پایان مرحله مقدماتی که با حضور ۵۹ ورزشکار برگزار شد، وحید گلخندان با ۵۸۰ در جایگاه دهم قرار گرفت و با اختلاف یک نمره حضور در مرحله فینال را از دست داد. جواد فروغی با ۵۶۸ امتیاز در رتبه سی و چهارم ایستاد و محمدرسول عفتی با ۵۶۸ امتیاز و به خاطر اختلاف ایکس با فروغی در جایگاه سی و هفتم قرار گرفت.
همچنین تیم کشورمان با ترکیب وحید گلخندان، جواد فروغی و محمدرسول عفتی با کسب ۱۷۱۶ امتیاز در میان پانزده تیم در جایگاه نهم قرار گرفت.
هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارد.
رقابتهای تیراندازی فردا(جمعه) با برگزاری رقابتهای میکس تپانچه بادی ۱۰ متر و تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت پیگیری خواهد شد.
هانیه رستمیان و وحید گلخندان در رقابتهای میکس تپانچه بادی ۱۰ متر و پویا نوروزیان، امیرمحمد نکونام و هادی قرهباغی در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت به رقابت با رقبای خود خواهند پرداخت.
نمایندگان تیراندازی ایران از صعود به فینال تپانچه بادی ۱۰ متر مردان بازماندند و در بخش تیمی هم در میان ۱۵ تیم جایگاه نهم را به دست آوردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، نمایندگان کشورمان امروز(پنجشنبه) در تپانچه بادی ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.
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