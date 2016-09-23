ادامه راه شهدا بهترین قدردانی از آنان است/ اتحاد نیاز جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی در خطبه های نماز جمعه نخستین آدینه پائیز۹۵ میامی، با بیان اینکه گرامیداشت یاد و خاطر شهدا همان ادامه دادن راهشان است، ابراز داشت: شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی در اکثر وصایایشان ولایتمداری، انجام فرایض دینی و انقلابی بودن را مطرح می کنند که ادامه راه آنها امروز به مثابه ترویج این ارزش های اسلامی در جامعه است.

وی افزود: انس گرفتن نسل جوان با مفاهیم معنوی مانند جهاد، ایثار، شهادت، فرایض دینی و ولایتمداری قطعا ما را از هجمه سنگین دشمنان در امان نگه می دارد.

امام جمعه موقت سمنان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: تداوم راه شهدا، سهیم بودن در ثمر بخشی خون شهیدان است لذا ملت مسلمان ایران اسلامی که با دست خالی و به فرمان امام راحل(ره) به دفاع از مرزهای کشور پرداختند امروز نیز باید ادامه دهنده راه همان بزرگ مردان و شیر زنان باشند.

موسوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران را از باج خواهی استکبار و کشورهای بیگانه رهایی داد، ابراز داشت: شهدای گرانقدر جان خود را فدا کردن تا آرمان های انقلاب اسلامی که استکبار ستیزی و استقلال یکی از آنهاست، در کشور نهادینه شود.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای ترویج ارزش های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مدافعان حرم است، افزود: شهدای مدافع حرم که امروز در راه اسلام جان خود را به عنوان مدافعان حرم فدا می کنند با شهدای دفاع مقدس تفاوتی ندارند و مانند سایر همسنگرانشان از جایگاه والایی برخوردار هستند لذا باید هفته دفاع مقدس را قدر دانست و در ترویج فرهنگ ایثار برای نسل جوان و آتیه ساز ایران اسلامی اهتمام ورزید.

امام جمعه موقت میامی با اشاره به جنگ نرم دشمنان اسلام بر علیه جوانان، گفت: سربازان امروز میهن اسلامی در جنگی سخت تر از دفاع مقدس باید برای حفظ ایمان و میهن خود تلاش کنند و با بصیرت والای خود تهاجمات فرهنگی دشمنان را خنثی کنند.

موسوی همچنین با اشاره به ضرورت وحدت در بین مردم و مسئولان جامعه اسلامی، تصریح کرد: برای رسیدن به عدالت اجتماعی همبستگی لازم است و با وحدت و همدلی برای پیشرفت مملکت، شهر و روستای خود باید تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم از مسئولان برای پیشرفت منطقه خود حمایت کنند، افزود: افرادی به دنبال تفرقه و سنگ اندازی در بین رفع مشکلات و تعامل بین مردم و مسئولان هستند و این عاملی برای کُند شدن پیشرفت منطقه خواهد شد که با وحدت باید جلوی آن را گرفت.

امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه بیکاری یکی بزرگترین معضلات شهرستان است، گفت: این مقوله نیازمند توجه مسئولان است چرا که ما معتقدیم با اتحاد و همدلی و با تکیه بر نیروهای بومی می توان برای حل این معضل اقدامی جدی کرد.

موسوی با بیان اینکه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان میامی با همت مردم و مسئولان تحقق یافته است، افزود: با اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان امیدواریم سایر مشکلات و چالش های شهرستان نیز رفع شود.