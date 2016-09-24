به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا اکسپرس، «صورتی» فیلم جدید ستاره مشهور بالیوود به محض این که راهی سینماها شد، اقبال وسیعی به دست آورد. این فیلم از فیلم‌های قابل ملاحظه امسال سینمای هند است و با پاسخ‌ مثبت و علاقه مخاطبان روبه رو شده است. این در حالی است که این هفته فیلم‌های دیگری راهی سینماهای هند شده‌اند که «بنجو»، «خشک» و «روزهای تفریح» نیز راهی سینماها شده‌اند و با این حال «صورتی» در دومین هفته اکرانش همچنان موفق به جذب مخاطبان بوده است.

این فیلم که هم با اقبال مخاطبان روبه رو شده و هم تایید منتقدان را به دست آورده است، انتظار می‌رود به زودی به مرز فروش ۵۰ کرور (۷.۵ میلیون دلار) برسد.

در این فیلم سینمایی آمیتاب باچان در نقش اصلی ظاهر شده و شخصیت او وکیلی است که نوسانات خلق و خو دارد. تاپسی پانو، کرتی کولهری، آندرا تاریانگ، پیوش میشرا و دریتیمان چاترجی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«صورتی» از ۱۶ سپتامبر راهی سینماها شد و با وجود این که روز اول اقبال زیادی از آن به عمل آمد اما روز دوم از روز نخست هم موفق‌تر ظاهر شد و با وجود این که هم‌زمان با بازسازی فیلم ترسناک «راز» اکران شد، اما نه تنها کاهشی در آمار فروشش ایجاد نشد بلکه آمار فروش آن فیلم را تحت شعاع خود قرار داد.

این فیلم که روز نخست ۴.۳۲ کرور فروخته بود، تاکنون ۳۵.۹۱ کرور فروش کرده است.

این فیلم که فیلمی دادگاهی است ساخته آنیرودا روی چودری و نوشته شده توسط ریتش شاه است.

اوایل مارس امسال باچان اعلام کرد برای ساخت شدن این فیلم در دهلی بوده و نام فیلم را در توییتر «پینک» یا «صورتی» اعلام کرد.

برای ساخته شدن این فیلم آمیتاب باچان از گریم و ماسک استفاده کرد تا بتواند راحت‌ در خیابان‌های دهلی نو گشت و گذار کند.

باچان خودش پوستر فیلم را رونمایی کرد و تریلر فیلم نیز ۹ آگوست به نمایش درآمد و از طرفداران باچان خواسته شد حدس بزنند فیلم دارای چه موضوعی است و ۱۰ برنده‌ای که درست موضوع فیلم را حدس زده بودند یک روز پیش از اکران فیلم در تاریخ ۱۵ سپتامبر برنده شدند.

این فیلم از منتقدان ۴.۵ ستاره دریافت کرد و از آن به عنوان فیلمی پرقدرت و خوش ساخت یاد شده است. منتقد سی‌ان‌ان نیز به فیلم ۴.۵ امتیاز داده و گفته است در سینما زبانش خشک شده بود و تا انتهای فیلم نمی‌توانست پیش‌بینی کند باید انتظار چه سرانجامی را داشت.

این فیلم موضوع روز جامعه هند یعنی گفتن «نه» از سوی یک زن به یک مرد را بررسی کرده و آن را در قالب یک داستان در نهایت به دادگاه کشانده است.