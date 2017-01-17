موزه مادام توسو مجسمه آمیتاب باچان را رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موزه مادام توسو مجسمه مومی سوپراستار بالیوود یعنی آمیتاب باچان را رونمایی کرد. این مجسمه جدید قرار است به موزه مادام توسو در دهلی نو انتقال یابد. این موزه به زودی در پایتخت هند افتتاح می‌شود.

باچان ۷۴ ساله یکی از محبوب‌ترین بازیگران بالیوود است و در طول پنج دهه فعالیت هنری تاثیر زیادی بر سینمای کشور داشته است.

مهمانانی که در مراسم رونمایی این مجسمه حضور داشتند به سرعت شروع به گرفتن عکس‌های یادگاری با این مجسمه کردند.

موزه مادام توسو در دهلی نو بیست و سومین موزه از این دست در سراسر جهان است و اولین موزه از این مجموعه است که در هند دایر می‌شود. این موزه نهمین موزه آسیایی مادام توسو خواهد بود.

قرار است مجسمه‌هایی از ستاره‌های بالیوود، ورزشکاران و سیاستمداران محبوب هند از جمله نارندرا مودی نخست وزیر فعلی در این موزه جدید جای بگیرند.