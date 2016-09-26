تئاتر هم مافیا دارد/ «علی کوچیکه» قصه مادر علی کوچیکه است

حسین فرخی پیشکسوت تئاتر درباره اجرای نمایش «علی کوچیکه» که بازگشت وی پس از چهار سال به عرصه کارگردانی تئاتر است به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «علی کوچیکه» الهام گرفته از شعری از فروغ فرخزاد، توسط سارا تقوی نوشته شده است. این اثر در اصل پایان‌نامه سارا تقوی بود که با نویسندگی و بازیگری او و کارگردانی من به صورت مونولوگ و در مدت زمان ۵۰ دقیقه اجرا می‌شود.

وی درباره موضوع نمایش «علی کوچیکه» توضیح داد: این نمایش روایتگر زندگی مادر علی کوچیکه است و نگاهی به زندگی زنان در دوره تاریخی پیش از انقلاب اسلامی و مشکلات و حواشی پیش‌آمده برای زندگی زنی تنها که همسرش او را ترک کرده، دارد.

فرخی درباره احتمال پیشنهاد نمایش «علی کوچیکه» برای اجرا در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، گفت: این نمایش را به دلیل اینکه بیشتر دوست دارم کار بازیگر اثر دیده شود، برای اجرا به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پیشنهاد خواهم کرد.

این کارگردان تئاتر درباره دوری چندساله خود از عرصه کارگردانی تئاتر و به صحنه بردن نمایش، اظهار کرد: چند بار تصمیم به اجرای نمایش گرفتم اما با وجود اینکه به سالن‌های مختلف برای اجرای نمایش مراجعه کردم، امکان و شرایط اجرا برایم مهیا نشد. زمانی فکر می‌کردم فقط سینما و تلویزیون مافیا دارد ولی حالا می‌بینم که تئاتر هم مافیا دارد.

وی درباره احتمال اجرای اثری جدید در سال جاری، یادآور شد: قصد دارم نمایش «لیرشاه» را با ۲ بازیگر به صحنه ببرم که در حال مذاکره با بازیگران مدنظر هستم. برنامه ریزی‌ام به گونه‌ای است که بتوانم نمایش «لیرشاه» را در حیاط اداره برنامه‌های تئاتر اجرا کنم.

فرخی ادامه داد: همچنین قرار است نمایش «توهم» را با بازی فریبا شاه‌صنم آبان‌ماه سال جاری در پلاتوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.

نمایش «علی کوچیکه» که از ۳۱ شهریورماه اجرای خود را در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر آغاز کرده، تا ۱۸ مهرماه ساعت ۱۸ به اجرای خود ادامه می‌دهد.