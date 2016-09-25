اسارت ۲ هزار کودک فلسطینی توسط اسرائیل در سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کمیتۀ امور اسرای فلسطینی»، با انتشار گزارشی اعلام کرد: «برخی از این کودکان تحت بازداشت اداری هستند، در حالی که بقیه به زندان محکوم شده و برای آزادی مبالغ زیادی جریمه پرداخت کرده‌اند.»

بازداشت اداری از جمله سیاست‌های بازداشت و دستگیری بدون محاکمه به شمار می‌آید که به مقام‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد فلسطینیان را بدون کیفرخواست و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا ۶ ماه زندانی کنند، در حالی که دوران حبس این زندانیان برای مدت ‌زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود.

این سیاست در حالی با انتقاد و ابراز نگرانی‌های گسترده مواجه شده است که پارلمان اسرائیل، کنست، چندی پیش با پیش‌نویس یک قانون جنجالی مبنی بر زندانی کردن کودکان فلسطینی زیر ۱۴ سال موافقت کرد.

عیسی قراقع، مدیر کمیتۀ امور اسرای فلسطینی، تاکید کرده است آمار انتشاریافته از افزایش قابل توجه بازداشت اداری از سال ۲۰۱۵ تا کنون در اراضی اشغال‌شدۀ فلسطین و شرق بیت‌المقدس حکایت دارد.

وی گفت: «کودکان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.»

قراقع همچنین در ادامه بر لزوم «اقدام گسترده و سریع» جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بازداشت کودکان فلسطینی تاکید کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در حال حاضر بیش از ۷ هزار فلسطینی در ۱۷ زندان اسرائیل به سر می‌برند که بسیاری از آن‌ها در چارچوب سیاست «بازداشت اداری» زندانی شده‌اند.

اسرای فلسطینی اغلب به منظور ابراز اعتراض و نارضایتی خود نسبت به سیاست بازداشت اداری، به اعتصاب غذا متوسل می‌شوند.

سال گذشتۀ میلادی، رژیم اسرائیل لایحه‌ای جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر مبنای آن زمینه برای تغذیۀ اجباریِ زندانیان اعتصاب‌کننده فراهم می‌شود.