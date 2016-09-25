به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر مذاکرات جدید نفتی ایران با شرکت شل انگلیس و توتال فرانسه برگزار خواهد شد.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود فردا و در حاشیه برگزاری پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با «پاتریک پویان» مدیرعامل توتال فرانسه و «مایک مولر» معاون معاملات نفت شرکت شل انگلیس دیدار و گفتگو کند.

فروش نفت و مشارکت در مناقصات جدید طرح‌های نفت و گاز ایران، از مهمترین محورهای گفتگوهای جداگانه مقامات کشورمان با مسئولان شرکت‌های شل و توتال در الجزیره خواهد بود.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت اواسط شهریورماه امسال هم در نشستی خبری با اشاره به برگزاری اولین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت کشور در دوران پسابرجام، گفته بود: هفته پایانی مهرماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.

این معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به پیشنهادهای توتال فرانسه برای مشارکت در توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و فاز ۱۱ پارس جنوبی، اعلام کرده است: تا پایان امسال قرارداد توسعه ۳ میدان نفت و گاز ایران امضا خواهد شد.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه ایران حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت به توتال فرانسه می‌فروشد و به تازگی قراردادی برای فروش تک محموله نفت‌خام با شل انگلیس امضا شده است.