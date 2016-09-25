به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان تودی، «وئام وهاب» رهبر دروزی حزب توحید عربی لبنان در سخنانی به انتقاد از جلسه شورای امنیت با محوریت حلب سوریه پرداخت.

بر اساس این گزارش «وئام وهاب» رهبر دروزی حزب توحید عربی لبنان در سخنانی اظهار داشت: بحث و جدل در شورای امنیت در خصوص آتش بس در حلب سوریه، با هدف حمایت و حفاظت از تروریست ها صورت می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تاکید کرد: هدف از این جدال دادن فرصت به تروریست ها برای تجدیدقوا به منظور انجام کشتارها و ویرانی های جدید است.

گفتنی است کشورهای عضو شورای امنیت با تشکیل جلسه ای در خصوص وضعیت حلب به بررسی وضعیت این شهر پرداخته اند؛ شماری از کشورها از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به طرح اتهاماتی علیه سوریه و روسیه پرداخته اند.