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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

به میزبانی شهر مریوان؛

یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان آغاز شد

یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان آغاز شد

مریوان - یازدهمین جشنواره بین اللملی تئاتر خیابانی مریوان با حضور هنرمندان داخلی و خارجی در شهر مریوان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی یازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در افتتاحیه این جشنواره گفت: از زمان اعلام فراخوان تا اخرین مهلت تعیین شده ۲۷۱ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

خسرو معین افشار عنوان کرد: از میان اثار ارسال شده ۲۵ اثر توسط پنج داور بازبینن تایید و به مرحله نهایی راه یافتند.

وی بیان کرد: سه اثر هم به دلیل حضور در دیگر جشنواره های سراسری حذف و آثاری جایگزین آن شد.
وی با اشاره به اینکه بخش عکس هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن آثار حذف شد،افزود: در بخش پژوهش ۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه محمد حسین ناصربخت، کریم خاوری و بهاره لطافتیان داوران بخش پژوهش بودند، اظهارداشت: در این بخش با رای این داوران یک اثر برگزیده و یک اثر هم شایسته تقدیر تشخیص داده شده است.

دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره تاترخیابانی مریوان افزود: تا کنون گروه های خارجی از کشورهای ایتالیا و ارمنستان و دو گروه از اقلیم کردستان عراق به این جشنواره آمده اند و در مراسم افتتاحیه حضور دارند.

این جشنواره تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3779254

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