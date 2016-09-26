به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم پل شهدای حصارک شهرستان کرج، اظهار کرد: تلاش دولت و مسئولان بر این است که رفاه بیش از پیش برای مردم ایجاد شود.

نوبخت در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه کلان‌شهر کرج در کشور، گفت: متناسب با جمعیت این کلان‌شهر انتظاراتی در رابطه با ارتقاء زیر ساخت ها وجود دارد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به حجم بالای تردد خودروها از محورهای مواصلاتی استان البرز به ویژه آزادراه کرج، گفت: موقعیت جغرافیایی این استان باعث شده است در جنوب شهر کرج حجم ترافیک بالا باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بازدیدش از پروژه اتوبان شهید همت که صبح امروز انجام شد، ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از این پروژه ترافیک کرج کاهش یابد.

سخنگوی دولت با اشاره به افتتاح فاز دوم پل حصارک کرج، گفت: بهره برداری این پروژه در کاهش بار ترافیک منطقه بی تاثیر نیست زیرا راه دسترسی مردم به نقاط مختلف شهری را فراهم می کند.

نوبخت با تاکید بر ضرورت تحقق رفاه شهروندی، گفت: بخشی از اعتبار قطار شهری کرج توسط دولت و بخش دیگر توسط شهرداری تامین می شود به همین منظور استانداری البرز با شهرداری هماهنگی های لازم را انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید، بهره برداری از این تقاطع بار ترافیک اتوبان قزوین و جاده قزلحصار به محدوده حصارک را کاهش می دهد.