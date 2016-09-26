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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

در تیرماه به ثبت رسید؛

بدهی خارجی ۷.۵میلیارد دلار شد/اختلاف۴۰۰تومانی ارز دولتی و آزاد

بدهی خارجی ۷.۵میلیارد دلار شد/اختلاف۴۰۰تومانی ارز دولتی و آزاد

بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها، حجم بدهی خارجی ایران در تیرماه سال جاری به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسید؛ ضمن اینکه اختلاف ارز دولتی و آزاد در بازار به ۴۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که میزان بدهی‌های خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان تیرماه سال جاری در مجموع به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس سررسیده اولیه بدهی‌ها، میزان بدهی کوتاه مدت ایران در تیرماه به ۲ هزار و ۳۳۶ میلیون دلار و در میان مدت و بلندمدت به ۵ هزار و ۲۰۶ میلیون دلار رسیده است.

گفتنی است، بدهی خارجی(تعهدات بالفعل) دولت در خردادماه سال جاری در مجموع به ۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار رسید. بر این اساس، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار این بدهی مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده است.

در عین حال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی ۳ هزار و ۷۶ تومان و در بازار آزاد، ۳ هزار و ۵۰۴ تومان بوده است که حکایت از اختلاف ۴۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد و دولتی دارد.

کد مطلب 3779474

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