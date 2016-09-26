بدهی خارجی ۷.۵میلیارد دلار شد/اختلاف۴۰۰تومانی ارز دولتی و آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که میزان بدهیهای خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان تیرماه سال جاری در مجموع به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس سررسیده اولیه بدهیها، میزان بدهی کوتاه مدت ایران در تیرماه به ۲ هزار و ۳۳۶ میلیون دلار و در میان مدت و بلندمدت به ۵ هزار و ۲۰۶ میلیون دلار رسیده است.
گفتنی است، بدهی خارجی(تعهدات بالفعل) دولت در خردادماه سال جاری در مجموع به ۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار رسید. بر این اساس، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار این بدهی مربوط به بدهیهای کوتاهمدت و ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار آن مربوط به بدهیهای میانمدت و بلندمدت بوده است.
در عین حال، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی ۳ هزار و ۷۶ تومان و در بازار آزاد، ۳ هزار و ۵۰۴ تومان بوده است که حکایت از اختلاف ۴۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد و دولتی دارد.
نظر شما