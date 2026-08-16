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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

ممنوعیت صید ۲ ماهه ماهی شیر اعلام شد

ممنوعیت صید ۲ ماهه ماهی شیر اعلام شد

اهواز - مدیرکل شیلات خوزستان از ممنوعیت صید ماهی شیر به روش گوشگیر به مدت دو ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تصمیمات و مصوبات دهمین اجلاس کمیسیون منطقه‌ای ماهیگیری خلیج فارس اظهار کرد: بر اساس مصوبات این اجلاس صید ماهی شیر به روش گوشگیر از امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه به مدت دو ماه ممنوع اعلام می شود و این ممنوعیت تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اجرای این تصمیم در راستای مدیریت و حفاظت از ذخایر آبزیان صیانت از منابع دریایی و بهره‌برداری پایدار از ذخایر ماهیان باارزش و اقتصادی انجام می‌شود و همکاری جامعه صیادی در اجرای مصوبات و قوانین دریابست نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزیان و تداوم فعالیت پایدار در حوزه صیادی دارد.

کد مطلب 6918523

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