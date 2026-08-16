ممنوعیت صید ۲ ماهه ماهی شیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تصمیمات و مصوبات دهمین اجلاس کمیسیون منطقه‌ای ماهیگیری خلیج فارس اظهار کرد: بر اساس مصوبات این اجلاس صید ماهی شیر به روش گوشگیر از امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه به مدت دو ماه ممنوع اعلام می شود و این ممنوعیت تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اجرای این تصمیم در راستای مدیریت و حفاظت از ذخایر آبزیان صیانت از منابع دریایی و بهره‌برداری پایدار از ذخایر ماهیان باارزش و اقتصادی انجام می‌شود و همکاری جامعه صیادی در اجرای مصوبات و قوانین دریابست نقش مهمی در حفظ ذخایر آبزیان و تداوم فعالیت پایدار در حوزه صیادی دارد.