موسوعه نفیس «السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از موسوعه نفیس «السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» در سالن اجتماعات دارالشفاء قم برگزار شد.

در این مراسم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیات محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، سید هاشم حسینی بوشهری مدیر سابق حوزه‌های علمیه کشور، فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سعیدی تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س)، علما، اساتید، طلاب و مسؤولان استان قم حضور داشتند.

علاوه بر حجت الاسلام ملکا از اعضای دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان مراجع عظام تقلید آیات مکارم شیرازی، سیستانی، علوی گرگانی، نوری همدانی، سبحانی و حکیم از دیگر حاضران در مراسم بودند.

از علمای اهل سنت نیز ماموستا موچشی، مدرسی، حسینی و زارعی حضور داشتند.

آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجج اسلام مختاری و حسینی نیز در این مراسم سخنرانی کردند.

در پایان مراسم «موسوعه السنه النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» که توسط پژوهشگاه مطالعات تقریب مذاهب تهیه و تنظیم شده، به دست آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رونمایی شد.