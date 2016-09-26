به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در مراسم روز جهانی دریانوردی در استان بوشهر اظهار داشت: با تلاش شبانهروزی دلاورمردان ایران اسلامی شاهد برقراری امنیت پایدار در خلیج فارس هستیم و اقتدار ایران در این آبراه حساس روز به روز بیشتر میشود.
وی با اشاره به اینکه شناورهای بزرگ و قایقهای کوچک نیروی دریایی در خلیج فارس در حال گشتزنی هستند، تصریح کرد: با حماسهآفرینی رزمندگان ایران شاهد افزایش اقتدار و عزتمندی ایران در خلیج فارس هستیم.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه در راستای ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس در مقابل کسانی که بخواهند امنیت منطقه را به هم بزنند کوتاه نمیآییم، افزود: تمام تحرکات شناورهای بیگانگان در خلیج فارس رصد میشود.
سردار رزمجو اضافه کرد: دشمن در دوران دفاع مقدس از همه ظرفیتهای داخل و خارجی خود برای سرنگونی انقلاب اسلامی استفاده کرد ولی راه به جایی نبردند.
وی تصریح کرد: رزمندگان پرتوان انقلاب اسلامی امروز با داشتن نیروهای قوی و توانمند به همراه تجهیزات مدرن و پیشرفته نظامی و دفاعی با اقتدار کامل در مقابل دشمن ایستادهاند.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به حضور مقتدرانه رزمندگان در جغرافیای استان بوشهر، تاکید کرد: معادلات دشمنان در خلیج فارس به هم خورده است.
وی با اشاره به کارنامه درخشان استان بوشهر در صیانت و حراست از آبهای خلیج فارس، افزود: چه در دوران دفاع مقدس و چه در دیگر صحنهها، رزمندگان استان بوشهر اقتدار خود را به خوبی نشان دادهاند.
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