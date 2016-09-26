به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد موسوی‌بهار ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه در تأمین بودجه اعزام ایثارگران دانشگاه به عتبات عالیات اعلام کرد: در دو سال گذشته تعدادی از ایثارگران دانشگاه به همراه خانواده به قید قرعه به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

وی افزود: قرعه‌کشی برای اعزام سومین گروه ایثارگران، امروز و در همین مراسم انجام می‌شود و دو کاروان دیگر از ایثارگران به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

موسوی‌بهار از مکاتبه با مسئولان و رابطان ایثارگران در واحدهای مختلف دانشگاه به منظور تهیه کلیپی از همکاران که در زمان دفاع مقدس در حوزه پزشکی در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها حضور داشته‌اند خبر داد و افزود: از عکس‌های ارسال شده کلیپی تهیه شده و امید است با همکاری بیشتر و درج مشخصات کامل، کلیپ آن برای برنامه سال بعد، تکمیل شود.

وی به این منظور، ارسال دو قطعه عکس از زمان جبهه و حال حاضر و درج مشخصات کامل رزمندگان را خواستار شد.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور شاهد و ایثارگران همچنین از تدوین مجموعه خاطرات ایثارگران دانشگاه در واحدهای بهداری و بیمارستان‌های جبهه در قالب کتاب با همکاری روابط عمومی دانشگاه و با هدف قدردانی از زحمات آنان و ماندگار کردن خدمات حوزه پزشکی خبر داد.

وی با ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی، یاد و خاطره شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و اعلام کرد: در مراسم سال گذشته قرار بود سردار شهید همدانی سخنران این مراسم باشد که به دلیل حضور در جبهه‌های سوریه، این امکان محقق نشد و چند روز بعد ایشان به خیل شهدای اسلام پیوستند.

ایثارگران، تندیس‌های متحرک و بایگانی‌های سیار انقلاب اسلامی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان نیز ایثارگران را تندیس‌های متحرک و بایگانی‌های سیار انقلاب اسلامی توصیف کرد.

سردار مهدی ظفری با قدردانی از بانیان برگزاری این مراسم از اقدامات رئیس دانشگاه در تدوین مجموعه خاطرات رزمندگان و ایثارگران و پیشتازی در برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار حسین همدانی قدردانی کرد و برگزاری مراسم و تجمعات حماسی به ویژه در دانشگاه‌ها با حضور نسل جوان را دفاع امروزی در مقابله با هجمه دشمن خواند.

وی ترویج پویایی، دفاع همگانی، همت جمعی، حفظ و استمرار خط شهدا و آرمان‌های شهدا را از ویژگی‌های نظام مقدس اسلامی دانست.

ظفری با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، شاهد جانفشانی و ایثار همه اقشار حتی اهل تسنن بودیم و گاه مشاهده شد که افراد عادی جامعه توانستند در امور معنوی از بقیه پیشی بگیرند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی پایدار است و ارزش‌های حاکم بر آن با جانفشانی و ایثار به دست آمده است، از همه خواست با اتحاد و جلوگیری از به وجود آمدن شکاف، مراقب باشند تا این ارزش‌ها آسیب نبیند.

تجلیل از ایثارگران نمونه دانشگاه و انجام قرعه‌کشی برای اعزام به عتبات عالیات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.