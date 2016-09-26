  1. استانها
  2. همدان
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور شاهد و ایثارگران عنوان کرد:

خاطرات ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان کتاب می‌شود

خاطرات ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان کتاب می‌شود

همدان - مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور شاهد و ایثارگران از تدوین مجموعه خاطرات ایثارگران این دانشگاه در واحدهای بهداری و بیمارستان‌های جبهه های جنگ تحمیلی در قالب کتاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد موسوی‌بهار ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه در تأمین بودجه اعزام ایثارگران دانشگاه به عتبات عالیات اعلام کرد: در دو سال گذشته تعدادی از ایثارگران دانشگاه به همراه خانواده به قید قرعه به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

وی افزود: قرعه‌کشی برای اعزام سومین گروه ایثارگران، امروز و در همین مراسم انجام می‌شود و دو کاروان دیگر از ایثارگران به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

موسوی‌بهار از مکاتبه با مسئولان و رابطان ایثارگران در واحدهای مختلف دانشگاه به منظور تهیه کلیپی از همکاران که در زمان دفاع مقدس در حوزه پزشکی در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها حضور داشته‌اند خبر داد و افزود: از عکس‌های ارسال شده کلیپی تهیه شده و امید است با همکاری بیشتر و درج مشخصات کامل، کلیپ آن برای برنامه سال بعد، تکمیل شود.

وی به این منظور، ارسال دو قطعه عکس از زمان جبهه و حال حاضر و درج مشخصات کامل رزمندگان را خواستار شد.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور شاهد و ایثارگران همچنین از تدوین مجموعه خاطرات ایثارگران دانشگاه در واحدهای بهداری و بیمارستان‌های جبهه در قالب کتاب با همکاری روابط عمومی دانشگاه و با هدف قدردانی از زحمات آنان و ماندگار کردن خدمات حوزه پزشکی خبر داد.

وی با ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی، یاد و خاطره شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و اعلام کرد: در مراسم سال گذشته قرار بود سردار شهید همدانی سخنران این مراسم باشد که به دلیل حضور در جبهه‌های سوریه، این امکان محقق نشد و چند روز بعد ایشان به خیل شهدای اسلام پیوستند.

ایثارگران، تندیس‌های متحرک و بایگانی‌های سیار انقلاب اسلامی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان نیز ایثارگران را تندیس‌های متحرک و بایگانی‌های سیار انقلاب اسلامی توصیف کرد.

سردار مهدی ظفری با قدردانی از بانیان برگزاری این مراسم از اقدامات رئیس دانشگاه در تدوین مجموعه خاطرات رزمندگان و ایثارگران و پیشتازی در برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار حسین همدانی قدردانی کرد و برگزاری مراسم و تجمعات حماسی به ویژه در دانشگاه‌ها با حضور نسل جوان را دفاع امروزی در مقابله با هجمه دشمن خواند.

وی ترویج پویایی، دفاع همگانی، همت جمعی، حفظ و استمرار خط شهدا و آرمان‌های شهدا را از ویژگی‌های نظام مقدس اسلامی دانست.

ظفری با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، شاهد جانفشانی و ایثار همه اقشار حتی اهل تسنن بودیم و گاه مشاهده شد که افراد عادی جامعه توانستند در امور معنوی از بقیه پیشی بگیرند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی پایدار است و ارزش‌های حاکم بر آن با جانفشانی و ایثار به دست آمده است، از همه خواست با اتحاد و جلوگیری از به وجود آمدن شکاف، مراقب باشند تا این ارزش‌ها آسیب نبیند.

تجلیل از ایثارگران نمونه دانشگاه و انجام قرعه‌کشی برای اعزام به عتبات عالیات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد مطلب 3779754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها