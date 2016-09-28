نصف اوراق مشارکت روی دست دولت ماند/سود ۱۶ درصد جذاب نبود

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تا پایان تیرماه امسال، دولت در مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که از این رقم، تنها ۲۶ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال آن فروش رفته و ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد ریال آن بدون مشتری باقی مانده است.

بررسی آمارهای منتشره از وضعیت اوراق مشارکت دولتی حکایت از آن دارد که میزان کل اوراق مشارکت دولت ۵۲ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که از این رقم، تنها ۲۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان به فروش رفته است که در قوانین بودجه سالانه، بازپرداخت اصل و سود آنها پیش‌بینی شده است.

بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، در مهرماه سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده بود که مدت آن ۴ ساله و سود ۲۱ درصد داشت، در حالیکه از این رقم، تنها ۵۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در آذرماه سال قبل نیز مجدد بابت همین تبصره ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق ۴ ساله با سود ۲۱ درصد منتشر کرده بود که از این رقم تنها، ۷۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید.

در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مجدد برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ در اول و بیست و هفتم اسفندماه سال قبل، به ترتیب ۲۴ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده بود که به ترتیب سودهای ۲۱ و ۱۸ درصد را شامل می شد، اما از این ارقام باز هم به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۸۹ میلیارد ریال به فروش رسید.

همچنین این وزارتخانه در تیرماه امسال نیز بابت بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴، مجدد در دو بخش، ۴۶.۷ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصد و مدت ۳.۵ سال منتشر کرد که از این رقم، به ترتیب ۳۱ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.

در عین حال شهرداری مشهد نیز در اسفندماه سال گذشته، بابت بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ و به منظور قطارهای شهری، ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد و مدت زمان دو ساله منتشر کرد که از این رقم ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال به فروش رسید.