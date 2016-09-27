کتاب "از تفنگ تا قلم" اثر مرتضی غرقی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در آئین رونمایی از این کتاب ها که با حضور فرماندهان دفاع مقدس، امرای ارتش و اصحاب رسانه برگزار شد از کتاب خاطرات جنگ مرتضی غرقی خبرنگار پیشکسوت صدا و سیما با عنوان «از تفنگ تا قلم» رونمایی شد.

این کتاب سومین اثر این خبرنگار است و از سوی سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۰۶ صفحه منتشر شده است.

مرتضی غرقی در این کتاب با بیان خاطرات منتشر نشده از سرلشگر شهید فلاحی و عملیات برون مرزی رزمندگان اسلام در قرارگاه رمضان به بررسی حضور گروه های خبری صدا و سیما در دفاع مقدس پرداخته و زوایای پنهانی از هشت سال دفاع مقدس را به مخاطب نشان داده است.

کتاب های "هفت پرواز" نوشته احمد حسینیا، "چهره ماندگار ایران نژاد در آینه انقلاب" نوشته بتول صفاری و اصغر بحرائی و "غم شیرین دریا" نوشته علی قبادی نیز از دیگر آثاری بودند که در این مراسم رونمایی شدند.