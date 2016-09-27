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۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

کتاب "از تفنگ تا قلم" اثر مرتضی غرقی رونمایی شد

کتاب "از تفنگ تا قلم" اثر مرتضی غرقی رونمایی شد

همزمان با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس از چهار کتاب حوزه دفاع مقدس از جمله کتاب «از تفنگ تا قلم» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در آئین رونمایی از این کتاب ها که با حضور فرماندهان دفاع مقدس، امرای ارتش و اصحاب رسانه برگزار شد از کتاب خاطرات جنگ مرتضی غرقی خبرنگار پیشکسوت صدا و سیما با عنوان «از تفنگ تا قلم» رونمایی شد.

این کتاب سومین اثر این خبرنگار است و از سوی سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۲۰۶ صفحه منتشر شده است.

مرتضی غرقی در این کتاب با بیان خاطرات منتشر نشده از سرلشگر شهید فلاحی و عملیات برون مرزی رزمندگان اسلام در قرارگاه رمضان به بررسی حضور گروه های خبری صدا و سیما در دفاع مقدس پرداخته و زوایای پنهانی از هشت سال دفاع مقدس را به مخاطب نشان داده است

کتاب های "هفت پرواز" نوشته احمد حسینیا، "چهره ماندگار ایران نژاد در آینه انقلاب" نوشته بتول صفاری و اصغر بحرائی و "غم شیرین دریا" نوشته علی قبادی نیز از دیگر آثاری بودند که در این مراسم رونمایی شدند.

کد مطلب 3780970

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