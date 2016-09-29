وزیر ارشاد برای صنعت چاپ دست به قلم شد/ افت فروش کتاب در آمریکا

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش این هفته «یک هفته با کتاب»، نسبت به هفتههای اخیر گزارش پرحجمی است و خبرهای زیاد و خوبی دارد. بیشتر خبرهای این گزارش، داخلی هستند و میتوانیم در پایان آن، ۳ خبر حوزه بینالملل را هم از نظر بگذارنیم.
مرور خبرهای کتاب در این هفته را با خبر مربوط به نامه وزیر ارشاد به وزرای اقتصاد و صنعت آغاز می کنیم.
نامه وزیر ارشاد به وزرای اقتصاد و صنعت در حمایت از صنعت چاپ
این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام شد و به موجب آن، وزیر ارشاد در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار توقف صدور برگ تشخیص امور مالیاتی برای چاپخانهداران و در نامهای دیگر به وزیر صنعت خواستار بهرهمندی صنعت چاپ از تسهیلات بانکی شد.
غلامرضا شجاع رئیس شرکت تعاونی لیتوگرافان و نماینده اتحادیههای چاپخانه داران سراسر کشور در پیگیری مشکلات چاپخانهداران از دولت ضمن اعلام ارسال این دو نامه، از اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل دو معضل یادشده، قدردانی کرد. دو ماه پیش تعدادی از اتحادیهها، تعاونیها و انجمنهای صنفی حوزه صنعت چاپ و بستهبندی، در نامههایی به وزیر ارشاد، خواستار تخصیص ردیفی از بودجه حمایتی دولت از تولید، به نوسازی این صنعت شده بودند.
آغاز به کار اولین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا
اولین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا این هفته آغاز به کار کرد. این نمایشگاه عصر دوشنبه ۵ مهر با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد افتتاح شد. اولین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری موسسه قدیم الاحسان، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برگزار میشود.
حسین صفری مدیر اجرایی این نمایشگاه درباره این رویداد گفت: در این نمایشگاه بیش از ۸۰ ناشر در ۲ بخش متمرکز و مستقل دو هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب را در حوزه عاشورا، امام حسین(ع) و عاشورا، امام حسین(ع) و یاران و اصحاب، سیره اهل بیت و ائمه معصومین(ع)، تاریخ اسلام در معرض دید عموم قرار میدهند و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بن یارانهای خرید کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده که از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه با تخفیف ۲۰ درصدی در اختیار بازدید کنندگان قرار میگیرد.
معرفی ۶۹۹ چاپخانه برای دریافت تسهیلات به بانکها
مدیرکل امور استانهای وزارت ارشاد روز دوشنبه این هفته گفت: رایزنی با بانکها جهت ارایه تسهیلات به چاپخانهداران انجام شده است و ۶۹۹ واحد چاپی به بانکها معرفی شدهاند.
محمدمهدی احمدی از رایزنی با بانکهای کشور به منظور ارایه تسهیلات به چاپخانهداران خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت نوسازی ناوگان چاپ کشور، رایزنی با بانکها به منظور ارایه تسهیلات جهت تجهیز ناوگان چاپی انجام شد و ۶۹۹ واحد چاپی از طرف دفتر چاپ و نشر برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند. متاسفانه به دلیل مشکلات بانکی صرفا برخی از چاپخانهها توانستند از این فرصت برای نوسازی چاپخانههای بهرهمند شوند.
معرفی برگزیدگان نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج
در یکی از خبرهای این هفته که مربوط به مراسم اختتامیه جشنواره ادبیات داستانی بسیج بود و دوشنبه شب برگزار شد، اعلام شد نهمین دوره این جشنواره هم با حضور رئیس بسیج هنرمندان کشور در شهرکرد برگزیدگانش را معرفی کرد.
انتشار فراخوان بزرگداشت حامیان نسخ خطی
انتشار فراخوان پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، با هدف تکریم دانشمندان و سرآمدان عرصه پژوهش، در حوزه نسخ خطی، هم از جمله خبرهای این هفته بود که روز شنبه منتشر شد.
براساس این فراخوان که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد، همه پژوهشگران، استادان، دانشجویان و مراکز علمی - تحقیقاتی میتوانند یک نسخه از آثار پژوهشی خود را در قالب کتاب در زمینه تصحیح متون، نسخهپژوهی و فهرستنویسی، منتشرشده در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ تا پایان مهرماه به دبیرخانه آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی ارسال کنند.
انتشار فراخوان جایزه شعر خبرنگاران
این هفته همچنین فراخوان دوره جدید جایزه شعر خبرنگاران منتشر شد. به این ترتیب و با انتشار این فراخوان یازدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر، منتخب «خبرنگاران» در سه بخش کتاب سال، ویژه شاعران بدون کتاب و تجلیل از یک عمر فعالیت شعری، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه شعر و ادبیات، برگزار میشود.
اعلام تاریخ اعتبار بنکارتهای کتاب بانک صادرات
مشاور توسعه منابع انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: بنکارتهای بانک صادرات فقط تا پایان اسفند اعتبار دارد و با توجه به تغییر بانک عامل، فرجه زمانی یادشده به هیچوجه تمدید نخواهد شد.
نیکنام حسین پور در گفتگویی که روز چهارشنبه این هفته با خبرنگار مهر داشت، در این باره گفت: کسانی که هنوز این بنکارتها را در اختیار دارند، فقط تا این فرجه زمانی میتوانند از آنها استفاده کنند.
حضور نویسندگان ایرانی در نمایشگاه کتاب بلگراد
بخش بینالمللی گزارش این هفته هم ۳ خبر خارجی و یک خبر داخلی مرتبط با اخبار خارجی دارد. پیش از مرور ۳ خبر خارجی گزارش، خبر حضور نویسندگان ایرانی در نمایشگاه کتاب بلگراد را مرور می کنیم.
طبق خبری که روز دوشنبه ۵ مهر منتشر شد، مصطفی مستور و فرهاد حسن زاده دو نویسنده کشورمان در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب بلگراد حضور خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه کتاب بلگراد حضور خواهد داشت. علاوهبر برنامههای مختلفی که برای حضور در این دوره از نمایشگاه در نظر گرفته شده، مصطفی مستور و فرهاد حسن زاده نیز در غرفه ایران حضور خواهند داشت.
افت فروش ناشران آمریکایی
این خبر، روز شنبه این هفته منتشر شد و به موجب آن اعلام شد که فروش ناشران آمریکایی در فصل نخست سال ۲۰۱۶ با کاهشی ۲.۷ درصدی روبه رو شد. به این ترتیب، ناشران آمریکایی با کاهش فروش ۲.۷ درصدی در فصل نخست سال ۲۰۱۶ شاهد گردشی ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلاری در بازار نشر کشور بودند.
این آمار که ۲۰ سپتامبر از سوی انجمن ناشران آمریکا منتشر شد نشان میدهد هم فروش کتابهای بزرگسال و هم کتابهای کودک و نوجوان با کاهش روبه رو شده و به ترتیب ۱۰.۳ درصد و ۲.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که درآمد فروش کتابهای مذهبی ۵.۸ درصد افزایش یافته است.
نامزد جایزه بوکر نامزد جایزه گیلر هم شد
در یکی از خبرهای روز سه شنبه هم اعلام شد که فهرست نهایی جایزه گیلر اسکاتیا بانک که گرانترین جایزه ادبی کانادا محسوب میشود شامل یکی از نامزدهای جایزه بوکر نیز هست. مدلاین تین که از فینالیستهای جایزه من بوکر ست، ساکن مونترال است و برای رمانی که در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، به این دو فهرست معتبر ادبی راه یافته است. رمان او با نام «نگو هیچ چیز نداریم» درباره زن جوانی است که پس از اعتراضات میدان تیانآنمن چین در سال ۱۹۸۹ کشورش را ترک کرده است.
چاپ داستانهای ۸۰ سال پیش فیتزجرالد
روز شنبه ۳ مهر مصادف با ۲۴ سپتامبر سالروز تولد اسکات فیتز جرالد بود و در صدوبیستمین سالروز تولد خالق «گتسبی بزرگ» اعلام شد داستانهای سالهای آخر زندگی این نویسنده تا بهار منتشر میشوند. این نویسنده مشهور ۷۶ سال پیش درگذشت و حالا قرار است داستانهایش ۸۰ سال پس از نوشته شدن به بازار بیایند. به این مناسبت اعلام شده که داستانهای کوتاه منتشر نشده وی در ماه آوریل منتشر میشوند.
انتشار کتاب «برایت میمیرم» مجموعهای از داستانهای کوتاه اسکات فیتزجرالد که در دهه ۱۹۳۰ نوشته شدهاند، برای ماه آوریل پیش بینی شده است.
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