بنای تاریخی حمام امامزاده قاسم تهران ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمام امامزاده قاسم یکی از حمام های تاریخی تهران است که در منطقه شمیرانات و میدان امامزاده قاسم قرار دارد.

قدمت بنای حمام امامزاده قاسم به دوره قاجار و حدود ۱۰۰ سال پیش بر می گردد و به دلیل قرار گرفتن در مجاورت امامزاده قاسم(ع) از اهمیت تاریخی بسزایی در منطقه شمیران برخوردار است.

بر اساس این گزارش این بنا از معدود حمام های دوره قاجاریه در منطقه یک تهران است که در مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران قرار دارد.

این حمام یکی از بناهای وقفی شهرستان شمیرانات است و با توجه به اهمیت آن، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شده است.

فرایند ابلاغ ثبت این بنا در فهرست میراث ملی درحال انجام است و شماره ثبت بنا نیز بزودی اعلام خواهد شد.

