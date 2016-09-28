غلامعلی رفعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این پایگاه در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع که توسط یکی از خیرین روستای اله ری اهدا شده بود احداث شد.

وی گفت: این ساختمان با زیر بنای ۹۰ متر مربع و ۲۰۰ متر مربع محوطه سازی با مبلغی بالغ بر هفتصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و جاری دانشگاه علوم پزشکی زابل ساخته شد.

وی افزود: همچنین در این پایگاه اورژانس، یک دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی باهزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان مستقر شد.

رفعت با اشاره به اینکه در این پایگاه تعداد ۶ نفر نیروی عملیاتی خدمت می کنند، افزود: این افراد به عنوان تکنسین فوریتهای پزشکی مدارج تحصیلی دانشگاهی را طی کرده اند.

رییس اداره فوریتهای پزشکی زابل تصریح کرد: این پایگاه نوزدهمین پایگاه اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی زابل و سومین پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان زهک است که علاوه بر پوشش محور اصلی زابل به زهک وظیفه خدمت رسانی به روستاهای مجاور را دارد.

گفتنی است در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ بین جاده ای روستای بزی اله ری، فرماندار زهک ، رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل، امام جمعه شهرستان زهک و برخی مسئولین دیگر نیز حضور داشتند.