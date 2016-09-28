تاثیر سینمای کیارستمی روی بوم های کوچک و فیلم های یک دقیقه ای

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای نمایشگاه «سی نما؛ کیارستمی» ظهر امروز ۷ مهرماه در پردیس سینمایی چارسو با حضور احسان نصری کیوریتور نمایشگاه، نگار اسکندرفر مدیر موسسه کارنامه و مسئول بخش فیلم، اشکان خطیبی مدیر اجرایی پردیس سینمایی چارسو، کورش شاکری مدیر انتشارات مکث نظر و امین بیگی مدیر مدیر موسسه فرهنگی پیش رو برگزار شد.

نگار اسکندرفر در این نشست بیان کرد: کیارستمی ۱۱ سال در موسسه کارنامه ورک شاپ برگزار می کرد. چیزی حدود ۵۶۰ هنرجو در دوره هایی که کیارستمی ورک شاپ برگزار می کرد شرکت کردند. برخی از این هنرجوها ۸ سال به طور پیوسته در کارگاه ها حضور داشتند. وقتی سفر طولانی عباس کیارستمی آغاز شد، این هنرجوها در مراسم رسمی نادیده گرفته شدند و در برنامه ریزی ها اصلا به چشم نیامدند در حالیکه آنها درست مانند آثار کیارستمی میراثی هستند که از او به یادگار مانده است. این هنرجوها کسانی هستند که ساعت ها پای حرف های کیارستمی نشسته اند و از او آموخته اند.

وی ادامه داد: بسیاری از این هنرجوها بارها از من طی این مدت می پرسیدند آیا برنامه یادبودی برای کیارستمی اجرا نمی کنیم. حرف من این بود که این شهر پر از مراسم یادبود برای کیارستمی است و از نظر من چون او حضور دارد بهتر است با فیلم ساختن یاد او را زنده نگه داریم. او همیشه سر کلاس ها اولین حرفش بعد از سلام به هنرجوها این بود که : کار جدید چه کرده اید؟ حتی اگر هنرجوها جوابی نمی دادند او بلافاصله می گفت: من کار جدید کرده ام بیایید ببینیم. در هر حال ما به دوستان گفتیم بر اساس فیلم «زندگی و دیگر هیچ» یک تعداد فیلم بسازند و آن پروژه سر جای خودش باقی است. بعد از طریق اشکان خطیبی در جریان این پروژه قرار گرفتم و فکر کردم این بهترین جایی است که این امکان برای هنرجویان کیارستمی فراهم می شود تا با کار کردن از اندوه فاصله بگیرند.

اسکندرفر درباره شیوه تولید این فیلم ها نیز توضیح داد: من در گروه های تلگرامی پیام آقای نصری را گذاشتم و بیش از ۵۰ نفر اعلام آمادگی کردند و نهایتا ۴۸ فیلم کوتاه یک دقیقه ای ساخته شد که تنها به این دلیل که باید سی اثر ارائه می شد تعدادی از آثار کنار گذاشته شد. ساختن فیلم ۶۰ ثانیه ای کار سختی است اما این فیلمها با عشق ساخته شده است.

به گفته اشکان خطیبی، قرار است این فیلم ها که تبدیل به فیلمی سی دقیقه ای شده است دو بار در روز افتتاحیه نمایشگاه که یکشنبه ۱۱ مهرماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود ساعت ۱۶ و ۲۱:۳۰ به نمایش در بیاید و یک بار هم در گالری ثالث این فیلم ها به نمایش در خواهد آمد.

اشکان خطیبی در توضیح بیشتر گفت: طبق صحبتی که با آقای علم الهدی داشتم در صورت موافقت خانم اسکندرفر و درست شدن شرایط، احتمال اکران این فیلم ها در گروه «هنر و تجربه» هم وجود دارد.

کورش شاکری مدیر انتشارات مکث نظر در بخش بعدی نشست از رونمایی از کتاب «سی نما؛ کیارستمی» در افتتاحیه نمایشگاه خبر داد که در سه بخش مقالات، نقاشی و عکس منتشر می شود.

احسان نصری کیوریتور نمایشگاه نیز بیان کرد: ایده برپایی این نمایشگاه ابتدا با مدیای نقاشی آغاز شد. قرار بود سی تابلوی سی در سی در اختیار سی هنرمند قرار دهیم تا با نمادی ازسینمای کیارستمی اثری خلق کنند. در ادامه با مشاوره دوستان بخش عکس و فیلم هم به این نمایشگاه اضافه شد. حمایت نگار اسکندرفر باعث شد بخش فیلم بخش مهمی در این نمایشگاه باشد.

وی ادامه داد: اسم نمایشگاه این معنی را می دهد که سینما یعنی کیارستمی و در عین حال تاکید بر این نکته دارد که این فیلمساز یک هنرمند بینارشته ای بود. ما در بخش نقاشی این نمایشگاه از سی نقاش در سه نسل مختلف دعوت کردیم بر اساس دنیا و ذهنیت کیارستمی اثری خلق کنند. در میان هنرمندان به اسامی چون بهزاد شیشه گران، عادل یونسی، صبا صالحی، سپهر مصری، علی ذاکری و... بر می خورید. تعداد کمی از آنها پرتره های کیارستمی را کشیدند اما اکثرا برداشتی از سینمای کیارستمی را در نقاشی ها جلوه گر شدند که منجر به آثاری ساده شده است که نشانه سینمای کیارستمی است.

نصری ادامه داد: در بخش نقاشی صبا صالحی به من کمک کرد و در بخش عکاسی دنیا مشرقی کمک کرد تا هنرمندان را دعوت کنیم. در بخش عکس نیز هنرمندانی مانند مریم زندی، رضا کیانیان، محمود کلاری، هنگامه صدری و... اثر ارائه دادند که یا عکس هایی بود که از کیارستمی داشتند و یا اثری بر اساس دنیای کیارستمی خلق کردند و در قاب های ۳۰ در ۴۰ یا ۳۰ در ۴۵ ارائه داده اند.

اشکان خطیبی در ادامه درباره چگونگی برپایی این نمایشگاه در پردیس سینمایی چارسو نیز بیان کرد: به نظرم با توجه به وجهه سینمایی عباس کیارستمی درست ترین جایی که می شد این نمایشگاه برگزار شود همین مکان است. درست است که کیارستمی در مدیاهای مختلف در طول این سالیان کار کرده است اما همه در دنیا او را به عنوان مولف در سینما می شناسند. ضمن اینکه من بنا به پیشنهاد برادرم چندی است تصمیم گرفتیم به مدیاهای دیگر هنری نیز در این مکان بپردازیم. بخشی از این فعالیت را هم شروع کردیم. اما سعی امان این است در بخش ورود به هنرهای دیگر به سمت فعالیت هایی برویم که به مردم نزدیک شویم.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه قرار نیست شخص کیارستمی به نمایش گذاشته شود و به طور مثال تعداد کمی از پرتره های ایشان در بین آثار است. هدف اصلی نمایش تاثیری است که این هنرمند بزرگ بر ذهن و نگاه هنرمندان گذاشته است. فیلمسازان فراوانی هستند که او آنها را تربیت کرده و وارثان او هستند. او فیلمسازی نبود که همیشه مشغول فیلمسازی باشد برای همین بسیاری از وقتش را صرف تدریس و مشاوره دادن به دیگران می کرد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه یکشنبه ۱۱ مهرماه ساعت ۱۶ در پردیس سینمایی چارسو افتتاح می شود و به مدت یک هفته این نمایشگاه برپا خواهد بود.