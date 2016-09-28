به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رابرت فیسک» روزنامه نگار و تحلیلگر مشهور انگلیسی در واکنش به مرگ شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در مقاله ای در ایندپندنت نوشت: هنگامی که دنیا از خبر مرگ پرز آگاه شد درباره وی گفته شد که صلح دوست است؛ اما هنگامی که من از خبر مرگ وی آگاه شدم، خون و آتش و ذبح را به یاد آوردم.

وی در ادامه اعلام کرد: آنچه پرز انجام داد تکه تکه کردن کودکان، فریاد آوارگان و اجساد سوخته شده در قانا در آوریل سال ۱۹۹۶ که آن هنگام پرز نخست وزیر اسرائیل بود و طی آن ۱۰۶ نفر شهید شدند که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می دادند.

فیسک تاکید کرد: من در آن هنگام در قالب کاروان سازمان ملل در خارج از روستای لبنانی بودم و گلوله ها از بالای سر ما به سوی اردوگاه پایین دست ما فرود می آمد و به مدت ۱۷ دقیقه به طول انجامید.

وی افزود: شیمون پرز به دنبال افزایش توان و صلاحیت نظامی با یورش به لبنان قبل از انتخابات قریب الوقوع بود. اینکه پرز بعد از کشتار قانا گفت من نمی دانستم که صدها نفر در اردوگاه قانا حضور داشتند، کذب محض است.

فیسک در ادامه بیان کرد: آرییل شارون که همپیمانان مسیحی اش کشتار صبرا و شتیلا را رقم زدند درباره وی نیز پس از مرگش گفته شد که صلح دوست و بانی صلح است. اما حداقل شارون جایزه صلح نوبل همانند پرز دریافت نکرد!

وی در پایان نوشت: در روزهای آینده بشمارید که چند بار کلمه صلح درباره پرز به کار برده خواهد شد و بشمارید که چند بار کلمه قانا یادآوری خواهد شد!