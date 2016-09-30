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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

در مراسم تشییع جنازه «قصاب قانا»؛

ابومازن و سران غربی برای ابراز ارادت به جنازه پرز به صف شدند

ابومازن و سران غربی برای ابراز ارادت به جنازه پرز به صف شدند

مراسم تشییع جنازه «شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی صبح امروز در حالی برگزار شد که محمود عباس و سران غربی از جمله «فرانسوا اولاند» و «باراک اوباما» به جنازه «قصاب قانا» ابراز ارادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، مراسم تشییع جنازه شمون پرز (جلاد قانا) امروز صبح برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم ۹۰ هیأت خارجی حضور یافته و به جلاد قانا ابراز ارادت کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، سران آمریکایی و غربی به صورت گسترده در این مراسم حضور یافتند.

از جمله این مقامات می توان به رؤسای جمهوری آمریکا، فرانسه، آلمان، ولیعهد انگلیس و همچنین پادشاه اسپانیا اشاره کرد. ضمن اینکه محمود عباس نیز در این مراسم حضور داشت و خبرها حاکی از آن است که در هنگام مواجهه با نتانیاهو با وی دست داده و به خوش و بش پرداخته است.

شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی که نام او یادآور جنایت قانا و کشتار بی رحمانه فلسطینیان در زمان انتفاضه دوم فلسطین است، دو هفته قبل در اثر سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شد، تا اینکه ۲ روز قبل خبر مرگ وی اعلام شد.

کد مطلب 3782997

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    نظرات

    • محمد ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
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      انوقت ما كاسه داغتر از اش شده و دار و ندار خود را پاي همچين ادمايي(محمود عباس) مي ريزيم
    • عدالت ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
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      اين عمل محمودعباس خيانت به كل مسلمانان وازاديخواهان جهان است .ننگ برتو
    • عبدالله ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
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      پس عرقچین محمود عباس کجاست ؟؟؟!!!

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