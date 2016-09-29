استکبار جهانی به دنبال نزاع و اختلاف در کشورهای مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعدازظهر پنج شنبه در نشست تقدیر از تلاش های پرسنل رزمنده و ایثارگر اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن بیان اینکه استکبار جهانی نه در عصرحاضر بلکه از آغاز قرن بیستم همواره در تلاش برای بروز اختلافات قومی قبیله ای در بین ملت های مسلمان است، بیان داشت: حکومت های قبل از انقلاب اسلامی وابسته به دولت انگلیس و آمریکا بودند که نشان می دهد استکبار جهانی علارغم وجود نزاع و اختلاف بین خود به دنبال یک هدف یعنی سلطه در کشورهای مسلمان هستند.

وی با بیان اینکه استراتژی استکبار در ایجاد اختلاف و وقوع جنگ است، گفت: استکبار بیشتر منابع زیرزمینی کشورهای اسلامی را نشانه گرفته اند چراکه نگاه آنها دنیوی است و به دنبال منافع مادی مانند نفت، طلا، معدن و حتی آب هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: دشمن با نشانه گیری نگرش مذهبی و ایجاد جنگ طایفه ای منابع زیرزمینی ما را نشانه گرفته و فلسفه شکل گیری انقلاب اسلامی برای مقابله با همین ترفندهای استکبار است، لذا این پلیدان با دانستن استراتژی ما در پیروزی انقلاب سعی در ایجاد اختلافات دارند اما با بصیرت مردم تا کنون ناموفق بوده اند.

شکری بیان داشت: دشمن ابتدا کوشید تا با ایجاد جنگ‌های محلی نظیر جنگ گنبد خلق ترکمن، کردستان و ... به نیات شوم خود دست یابد و زمانی در رسیدن به هدف خود ناکام ماند به دنبال ایجاد کودتا و در آخر به راه اندازی جنگ شد که هشت سال جنگ تقدیم ۲۰۰هزار جانبازان و شهدایی از جنس جوانان غیرتمند ایرانی و پیروزی در این جنگ ثمره تلاش های مجدانه ملت ایران بود که دست بیگانگان را از غارت سرزمین کوتاه کرد.

وی افزود: امروز نیز دشمن از طریق جذب نخبگان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سعی در غارت استعدادها و پتانسیل های نیروی انسانی ما دارد که باید در این زمینه کاملا هوشیار بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اثبات حقانیت یک اعتقاد آغاز شد لذا ما معتقدیم که دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با همین هدف شکل گرفت و آن هم اثبات حقانیت علوی اسلام ناب، گفت: اگر ما بر حق نبودیم این ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت را نداشتیم لذا معتقدیم که اگر این جاودانگی نبود امروز جوانان ما به عنوان مدافع حرم به سوریه نمی رفتند چون ما از روز اول جنگ، دفاعمان بر سر مرزهای اعتقادی و دفاع از ارزش‌های دینی و انقلاب بود و این جاودانگی به جاودانگی اسلام ناب منجر شد.

شکری با بیان اینکه مسئولان ما شاید در دیدگاه اختلاف نظر داشته باشند اما در باطن یک هدف دارند، ابراز داشت: مسیر اثبات حقانیت تا زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) مسیر همه مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

درپایان این مراسم از رزمندگان و ایثارگران پرسنل تبلیغات اسلامی استان سمنان تقدیر به عمل آمد.