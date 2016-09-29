به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح پنجشنبه در سیزدهمین همایش دادستان های کشور، روسای دادگستری ها و سازمان های قضایی نیروهای مسلح در مشهد اظهار کرد: خدمت به خلق خدا و مردم عبادت است و نباید از این معنای عبادت غفلت کنیم بلکه باید کمر همت در خدمت به خلق ببندیم و هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، عبادت حسنه به شمار می‌آید.

وی افزود: رسیدگی به گرفتاری‌های مردم، امنیت کشور، بررسی مشکلات مردم و انجام وظایف ارگان‌ها و سازمان‌ها در مسیر تعالی انسان عبادت است و اگر انسان قصد قربت الهی داشته باشد باید به امور مردم رسیدگی کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت مساله‌ای بسیار مهم است بیان کرد: ‎بسیاری از چالش‌های فعلی کشور در حیطه‌های دولتی و غیر دولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است.

عدم نظارت آسیب زا است

وی در ادامه گفت: اگر نظارت کافی بر بخش‌های مختلف به ویژه اقتصادی داشتیم وضع مدیریت کشور اینگونه نبود.

آیت الله لاریجانی عنوان کرد: ارزش و اهتمام به مساله نظارت کاملا روشن است و در این میان قوه قضاییه در ابعاد نظارتی وضعیت خاص‌تری دارد و ابعاد نظارتی قانون اساسی برای قوه قضاییه بسیار پر اهمیت است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نظارت ها در قانون اساسی مختص به قوه قضائیه نیست و سایر دستگاه‌ها مانند مجلس شورای اسلامی که حق تحقیق، تفحص، استیضاح را دارد نیز می‌توانند این نظارت را در داشته باشند.

وی گفت: علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر حسن اجرای امور نیز تاکید شده است به طوریکه بر اساس اصل ۱۷۴ سازمان بازرسی کل کشور در عین نظارت بر اجرای صحیح قوانین، باید بر حسن اجرای امور در دستگاه‌های اداری و اجرایی ‎نظارت کند.

اجرا و حسن اجرای قانون موجب رضایت مندی مردم می شود

آیت الله لاریجانی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور دستگاه‌های دولتی و عمومی وجود دارند که مردم با آن‌ها سر و کار دارند و موجب نارضایتی مردم شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از این نارضایتی‌ها به عدم اجرا صحیح قانون برمی‌گردد و در بسیاری از موارد با وجود اجرای قانون، حسن اجرا وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: قانون اساسی بر اجرای قانون و حسن آن تاکید می‌کند تا امور مردم به موقع و سریع انجام شود.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور طی سال‌های گذشته تکامل یافته و نظم خوبی پیدا کرده است، ادامه داد: در صورت عدم وجود این سازمان، امروز وضع دستگاه‌های اجرایی به مراتب بدتر از شرایط موجود بود.

آیت الله لاریجانی اظهار کرد: بیش از ۶۰ وظیفه دادستانی کل کشور و نظارت بر عملکرد دادستان‌ها و دادسراها مشخص شده که نیازمند دقت است.

برخورد قاطع با جرایم خشن ضروری است

وی با اشاره به اینکه ‌کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوا، اجرای احکام کیفری، انجام امور اسمی و تامین امنیت برای مردم از جمله نیازهای اساسی است، اظهار کرد: زندگی بدون امنیت عیش منقص است و اگر نتوانیم امنیت را در جامعه ایجاد کنیم، راحتی برای مردم نمی‌ماند و برای ایجاد و حفظ امنیت باید با جرائم خشن برخورد قاطع شود.

رئیس قوه قضاییه وجود امنیت واقعی و احساس امنیت را برای مردم ضروری دانست و عنوان کرد: به همین منظور برخورد دستگاه قضایی با جرائم باید به گونه‌ای باشد که احساس امنیت برای مردم به وجود بیاید بنابراین یکی از علل تاثیرگذاری مجازات‌ها رسیدگی به موقع، سریع و قاطع دستگاه قضایی است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه سیاست قوه قضائیه حذف اعدام نیست، معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نبوده و تنها اهداف نهایی مد نظر قانون‌گذار به طور کامل حاصل نشده است.

آیت الله لاریجانی اضافه کرد: اینکه برخی می‌گویند اعدام فایده ندارد موضوعی بی‌مورد است و در صورت عدم سختگیری قوه قضائیه، وضع بسیار بدتری برای جامعه به وجود می‌آمد و می توانستیم مواد مخدر را در عطاری‌ها نیز تهیه کنیم.

احکام قاچاقچیان قاطعانه اجرا شود

وی با بیان اینکه اعدام‌ به ذاته مطلوب نیست، اظهار کرد: موضوع این است که قاچاقچیان در کنار ضرر عظیمی که به جامعه می‌زنند، خانواده‌ها و جوانان را به ورطه نابودی می کشانند به ناچار باید برخورد سریع، صریح، آشکار و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر شود و بنده از دادستان ‌های کل کشور درخواست می کنم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم آن را به موقع اجرا کنند، زیرا اجازه نداریم ۳ سال اجرای یک حکم را به تعویق بیاندازیم.

‎رئیس قوه قضاییه بیان کرد: هر چند نمی‌توان‎‌ اعدام را به طور کلی نفی کرد زیرا بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند اما به جای اعدام تا حد ممکن باید مجازات‌های موثر وجود داشته باشد بنابراین دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند زیرا کار دادستان‌ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت این امنیت را بیشتر کرد.

‎رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: تغییر کاربری‌های فضای سبز و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، آلوده کردن رودخانه ها و دریاها موضوع دیگری است که به دلیل اینکه بسیار جلوی چشم است به آن توجه نمی‌کنیم.

آیت الله لاریجانی افزود: وضع بازداشت‌گاه ها و زندان ها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست اما نباید با افراط و تفریط حرکت کرد و در مواردی که امکان دارد و به صلاح دید قاضی از ورود یک فرد خاطی بدون سابقه کیفری به زندان جلوگیری شود.