حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره توصیه ایشان به رئیس جمهور سابق و نیز نامه محمود احمدی نژاد به رهبری، اظهار داشت: مسائل اخیر یکبار دیگر اهمیت و نقش بیبدیل رهبری را در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی روشن کرد و نشان داد که رهبری به عنوان تنظیم کننده روابط میان مسئولان، چقدر کارگشا و بنبست شکن است.
وی تاکید کرد: در رابطه با چنین مسائلی اگر از همان ابتدا به صورت عادی موضوع حل و فصل شود و تبدیل به کشمکشهای رسانهای و تکذیب و تاییدهای بیدلیل نشود، بسیار بهتر است و در رابطه با مورد اخیر هم در همان نهم شهریور ماه که این ملاقات صورت گرفته بود، باید مسئله حل میشد و همین نامه ای که اخیرا آقای احمدینژاد نوشت، باید همان موقع ارسال میکرد تا اینقدر دستمایه تایید و تکذیب و گفت و شنود نشود، البته ایشان در نهایت تبعیت خود را اعلام کرد.
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر انقلاب با بیانات اخیر خود هم مخاطب اصلی خود را ارشاد کردند و هم مانع کار کسانی شدند که میخواستند این مسئله را دستمایه خبرسازی ها و جنجالآفرینیهای خود کنند.
فولادگر تصریح کرد: وضعیت انتخابات آینده را باید متناسب با شرایط فعلی تحلیل و ترسیم کرد و نباید اجازه دو قطبیسازی داد؛ اخیرا شرایط به گونهای بود که آقای احمدینژاد مستقیم و یا غیرمستقیم فعالیتهای تبلیغاتی میکرد و از طرف دیگر، دولت هم به جای کار اصلی خود مدام ایشان را رصد میکرد و این، خطر دوقطبیسازی را ایجاد کرده بود؛ به همین دلیل رهبر انقلاب مانع شدند.
وی در عین حال تاکید کرد: انتخابات محل رقابت است و این رقابت تا روز انتخابات نیز خواهد بود، ولی این رقابت ها از این به بعد باید در فضای جدیدی شکل بگیرد و همه کسانی که در صحنه هستند باید گفتمانسازی کنند تا مردم در موقع خودش تصمیمگیری کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، همچنین در واکنش به جریانسازی برخی گروه های اصلاحطلب که مسائل اخیر را دستمایهای برای سیاهنمایی مجدد نسبت به عملکرد دولت گذشته قرار دادهاند، اظهار داشت: تا جایی که من میدانم پیش از این نیز حداقل در دو مورد در سال های ۸۴ و ۸۸ به برخی نامزدهای احتمالی توصیه شده بود که حضور نیابند، اما این مسئله اخیر را جریان اصلاحات نباید به دستاویزی برای تایید همه مواضع و دستاوردهای خود قرار دهند. این یک مصلحتاندیشی بوده است که رهبر انقلاب هم برای شخص آقای احمدی نژاد و هم برای کلیت نظام کرده اند و نباید مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.
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